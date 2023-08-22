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Модульбанк добавил к МаркетМетрике сервис внутренней аналитики продаж на маркетплейсах

Модульбанк запустил на базе МаркетМетрики сервис глубокой внутренней аналитики, который позволяет предпринимателям следить за своими продажами на основных маркетплейсах. Теперь вся информация о заказах, продажах и остатках попадает в удобный единый дашборд в личном кабинете Модульбанка.
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МаркетМетрика от Модульбанка — это сервис аналитики для работы с маркетплейсами, включая аналитику по продажам у конкурентов. Он доступен не только для клиентов Модульбанка, но и по внешней ссылке — бесплатно для любых пользователей в течение 90 дней с момента подключения. 

Сервис синхронизирован с крупнейшими российскими маркетплейсами и позволяет выбрать и оценить нишу более, чем по десяти параметрам, искать товары по бренду, каталогу, по конкретному SKU или ключевым словам, оценивать тренды, подбирать и анализировать ключевые слова, делать прогнозы по закупкам и оборотам, строить товарные матрицы и своевременно корректировать ассортимент. 

МаркетМетрика позволяет не только делать внешнюю аналитику, изучать продажи конкурентов, делать SEO-оптимизацию карточки по принципу «на +1 позицию больше, чем у конкурента». Выгрузку данных по продажам на площадках можно делать за любой необходимый период и сегментировать по географии. 

«Главные преимущества МаркетМетрики в том, что сервис предоставляется бесплатно, он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров. Данные в нем всегда актуальны. Также, сервис дает возможность выгружать таблицы с любыми настройками. При необходимости эксперт Модульбанка поможет разобраться с аналитикой, или можно взять курс о работе на маркетплейсах с нуля от Модульбанка, в котором подробно разбираются основы аналитики для селлеров», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

МаркетМетрика подходит как для начинающих продавцов, так и для опытных предпринимателей.

Новичкам сервис поможет выбрать удачную нишу, изучить подходы конкурентов, составить карточки товаров и эффективно стартовать на маркетплейсе.

Действующему продавцу сервис поможет оптимизировать карточки и вывести их в топ, расширить ассортиментную матрицу, своевременно ловить товарные тренды и быстро запускать их в работу, копировать эффективные стратегии конкурентов и таким образом увеличить продажи.

Крупному бизнесуМаркетМетрика поможет масштабироваться: найти новые направления бизнеса и принимать более тонкие решения на основании точных данных.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KHRij

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

14920 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Модульбанк добавил к МаркетМетрике сервис внутренней аналитики продаж на маркетплейсах

    Модульбанк запустил на базе МаркетМетрики сервис глубокой внутренней аналитики, который позволяет предпринимателям следить за своими продажами на основных маркетплейсах. Теперь вся информация о заказах, продажах и остатках попадает в удобный единый дашборд в личном кабинете Модульбанка.

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