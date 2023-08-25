Модульбанк организует бизнес-тур в Кыргызстан для продавцов на маркетплейсах

Команда Модульбанка организует выездной бизнес-тур в Кыргызстан для начинающих и опытных селлеров 20-24 сентября. Это возможность получить реальную информацию о том, как работать в Кыргызстане, которую не найти в открытых источниках.

Программа тура короткая, но насыщенная. Участников ждут поездки по производствам, знакомства с прямыми поставщиками, посещение крупнейших оптовых рынков Дордой и Мадина.

Прямо на месте можно будет выбрать качественные товары по оптимальным ценам, договориться о выгодных условиях закупок и поставок и составить план по выводу новых товаров на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете, СберМегаМаркете или Авито. Также запланирована небольшая культурная программа.

«Мы расскажем все, что нужно знать о работе с Кыргызстаном. Здесь пока невысокая конкуренция среди закупщиков, расходы на производство ниже, чем в России. Технические регламенты едины на территории ЕАЭС, на многие товары уже есть нужные сертификаты, поэтому их не придётся оформлять в России, а при ввозе товаров в Россию не нужен таможенный контроль. И конечно, важная часть программы — само коммьюнити селлеров и поставщиков, обмен опытом, нетворкинг и реальная информация из первых рук — без советов из интернета и «успешного успеха», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Около 16% всего текстильного экспорта попадает в Россию из маленького Кыргызстана. В швейной отрасли трудится каждый пятый житель страны, а в одном только Бишкеке сейчас находится 6000 производств, оснащенных современным оборудованием и работающих по строгим стандартам качества.

Помимо тканей и одежды, Кыргызстан — поставщик фармацевтической продукции, косметики, обуви и продуктов питания. Кроме того, это удобный хаб для закупки растаможенных и сертифицированных товаров из других стран: здесь продают товары турецкого и китайского производства с минимальной наценкой.

Стоимость тура — 85 тысяч рублей. В нее входит одноместное размещение в отеле с завтраками на 4 ночи, экскурсии на производства и рынки, мастермайнд с секретным экспертом по местному рынку, гала-ужин в горах, все трансферы по программе, работа координаторов. Перелет оплачивается отдельно.

Подробная программа бизнес-тура и регистрация доступна на сайте: https://modulbank.ru/marketplace/kyrgyzstan-tour/.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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