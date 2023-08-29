Модульбанк запустил премиальную онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса

Премиальные тарифы включают личного клиентского менеджера, закрепленного за компанией, приоритетное формирование отчетов и платежных поручений, оперативное решение возникающих бухгалтерских вопросов.

Кроме того, прикрепленный бухгалтер от Модульбанка будет самостоятельно решать все вопросы с налоговой, как это делал бы бухгалтер в штате. Сейчас доступны 3 премиальных опции с абонентской платой от 1 500 до 7 000 рублей в месяц.

«Наш сервис Модульбухгалтерия позволяет передать банку налоговую, бухгалтерскую и кадровую отчетность и работу с первичкой. Для предпринимателя это выгоднее, чем держать штатного бухгалтера», — говорит Никита Константинов, директор Модульбухгалтерии в Модульбанке.

Модульбухгалтерия поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов.

Настроенная интеграция с МойСклад позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты Модульбанка умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

Подключить премиальный тариф можно в личном кабинете Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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