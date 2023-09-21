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Банки

Модульбанк возглавил свежий рейтинг самых рентабельных российских банков

Интерфакс-ЦЭА опубликовал рейтинги самых рентальных и самых эффективных российских банков. Модульбанк возглавил рейтинг самых рентабельных банков с почти двойным отрывом от ближайшего конкурента. В списке самых эффективных банков Модульбанк занял 6 место.
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«Первая позиция в рейтинге самых рентабельных банков — результат стратегии и решений принятых в 2020-м году. За три года мы существенно улучшили все показатели банка, некоторые в десятки раз. Мы живем в парадигме: быть эффективными во всем, что мы делаем — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Рентабельность рассчитывалась как отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала по состоянию на 1 июля 2023 года. Эффективность — как отношение прибыли к объему активов.

Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно места по активам). Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KNnyE

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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