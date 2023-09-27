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Банковские карты

Модульбанк обновил карточные счета

Модульбанк обновил функционал счетов, к которым привязаны пластиковые и цифровые бизнес-карты.
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Теперь можно разделять операции по карточному счету по номерам карт — на личные, корпоративные или любые другие группы расходов, брать банковские выписки с разделением по номеру карты и анализировать операции по каждой карте. 

С одного карточного счета можно отслеживать выписки по всем номерам карт, которые к нему привязаны. Функция доступна в веб-версии личного кабинета Модульбанка. Выписку можно отправить на e-mail или сразу скачать.

Бизнес-карты разработаны для предпринимателей, которые часто делают закупки для бизнеса. Модульбанк может выпустить необходимое количество цифровых карт, которые будут привязаны к расчетному счету. При это не обязательно заказывать пластик.

Цифровые карты можно привязать к телефонам своих сотрудников и таким образом контролировать расходы.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KJ6qX

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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