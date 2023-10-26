Модульбанк выпустил бесплатное решение для управления кофейней CafeStore 360

Модульбанк и платформа CafeStore разработали решение для автоматизации кофейни — CafeStore 360. Оно доступно бесплатно, для регистрации не нужен расчетный счет в Модульбанке — предприниматель может установить его и сразу начать настраивать под свою кофейню.

CafeStore 360 включает в себя саму POS-систему, а также бэк-офис, систему складского учета, инструменты для анализа продаж, запуска программ лояльности и другие функции для эффективного управления кофейней.

«Мы выпускаем CafeStore 360 на открытый рынок — бесплатно и без каких либо требований к клиентам, чтобы предприниматели могли строить здоровые и эффективные компании, которые будут долго жить на рынке. Для нас это не просто часть нишевой стратегии, это миссия. Мы верим, что сегодня это как никогда важно», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

CafeStore 360 постоянно дорабатывается, в приложении будут регулярно появляться новые модули.

Уже сейчас можно настроить POS-систему под свою кофейню: создать меню с фото, модификаторами и техкартами, назначать разные цены и добавлять позиции в стоп-лист. Можно оформлять заказы у кассы и у столиков, с обслуживанием в зале или самовывозом на любой день и время и проводить оплату любым способом — наличными, банковской картой, бонусами, по QR-коду или смешанным платежом.

Складской учет в CafeStore 360 полностью закрывает потребности кофейни, позволяет контролировать остатки, настраивать автосписание при продаже или проводить ручную инвентаризацию.

Можно запустить программу лояльности — начислять бонусы и промокоды для привлечения и возвращения гостей. Наконец, система поможет анализировать продажи и оценивать ключевые показатели в динамике: средний чек, выручку, отчёты по лояльности, рейтинг гостей.

Получить доступ к CafeStore 360 можно по ссылке.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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