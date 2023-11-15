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Ведение бизнеса

Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен

Модульбанк обнулил ставку по торговому эквайрингу для владельцев кофеен. Теперь можно бесплатно подключиться к эквайрингу от Модульбанка и не платить проценты за приём безналичных платежей. 
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Услуга предоставляется при подключении к платформе CafeStore от Модульбанка.

Она позволяет экономить десятки тысяч рублей каждый месяц: на закупках кофе и сопутствующих товаров, лизинге и обслуживании оборудования, бухгалтерском, административном и IT-сопровождении кофейни, обучении персонала, а теперь — и на расчётно-кассовом обслуживании.

«Мы продолжаем упрощать жизнь владельцам кофеен и повышать их доходы, и теперь отменяем ставку по эквайрингу. Это не разовая акция, не черная пятница, и не новогодние скидки. Нулевая ставка теперь будет доступна всем клиентам, подключившимся к платформе CafeStore», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка

Платформа CafeStore от Модульбанка запущена в 2022 году, она постоянно развивается и помогает кофейням сокращать издержки. Например, в ноябре Модульбанк и CafeStore выпустили решение для автоматизации кофейни — CafeStore 360. Оно доступно бесплатно, для регистрации не нужен расчетный счет в Модульбанке — предприниматель может установить его и сразу начать настраивать под свою кофейню.

CafeStore 360 включает в себя саму POS-систему, а также бэк-офис, систему складского учета, инструменты для анализа продаж, запуска программ лояльности и другие функции для эффективного управления кофейней.

Уже сейчас можно настроить POS-систему под свою кофейню: создать меню с фото, модификаторами и техкартами, назначать разные цены и добавлять позиции в стоп-лист. Можно оформлять заказы у кассы и у столиков, с обслуживанием в зале или самовывозом на любой день и время и проводить оплату любым способом: наличными, банковской картой, бонусами, по QR-коду или смешанным платежом - теперь со ставкой 0% по эквайрингу.

Подключить бесплатный эквайринг для кофеен можно здесь.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Кофейня в плюсе

Закупки с выгодой до 40%, эквайринг 0% и другие возможности для кофейного бизнеса в CafeStore

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KXuVC

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Ведение бизнеса

    Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен

    Модульбанк обнулил ставку по торговому эквайрингу для владельцев кофеен. Теперь можно бесплатно подключиться к эквайрингу от Модульбанка и не платить проценты за приём безналичных платежей. 

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