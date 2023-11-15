Как сделать инфографику для карточки товара на маркетплейсах

Как первое впечатление о человеке определяет последующее общение, так и фото товара на маркетплейсе влияет на продажи. А правильная и уместная инфографика помогает обратить внимание покупателя именно на вашу товарную карточку. Разберем, как сделать такую инфографику.

Предназначение инфографики и теория происхождения

До появления маркетплейсов инфографику использовали во многих сферах и областях. Схема в метро, карта в навигаторе, магазин на диване, букварь и даже генеалогическое древо — все это примеры удачной инфографики. На маркетплейсе с ее помощью можно визуально показать товар, подчеркнуть его преимущества и облегчить выбор покупателю.

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Перед тем как приступать к практике, нужно подумать над теорией и разобраться в следующих вопросах:

Изучить правила размещения инфографики на выбранном маркетплейсе. Если в самом начале этим пренебречь, то деньги и время на ее создание будут потрачены впустую. Маркетплейс имеет право не публиковать товарные карточки, которые не отвечают требованиям площадки. Wildberries размещает практически любой контент, но может снизить рейтинг карточки в личном кабинете, а вот OZON проверяет водяные знаки, запрещает использовать коллажи и размещать на фотографиях контактную информацию продавца или производителя.

Проанализировать свою целевую аудиторию, чтобы понять, какие вопросы могут возникнуть при покупке. В этом помогут отзывы, которые оставляют покупатели до и после покупки аналогичных товаров у вас или конкурентов, на этом или другом маркетплейсе.

Посмотреть на конкурентов, но не для бездумного копирования чужих идей и ошибок, а чтобы забрать сильные приемы. Обращайте внимание на количество фотографий в карусели, задний фон, цветовую гамму, удачные ракурсы и важные детали изделия.

Элементы инфографики

На каждом маркетплейсе вы встретите разные виды инфографики. Перечислим три основных:

Текстовые надписи. Их используют не только для того, чтобы подписать название товара, а также, чтобы указать страну-производителя, перечислить ключевые характеристики или преимущества.

Графические элементы . Это всем знакомые иконки и общепринятые значки. Одна мини-картинка может заменить несколько предложений и при этом не загородит главную фотографию.

Таблицы. Это отличный способ наглядно представить размерный ряд или совместимость продуктов.

Допустимо на одной фотографии использовать сразу все три вида инфографики, если это не будет сильно перегружать восприятие покупателя.

Но опытные продавцы стараются грамотно распределить их по всей карусели в нужном порядке в соответствии с задумкой и дизайном, чтобы это было не только информативно, но и визуально приятно.

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Варианты расположения инфографики в карусели фотографий

Инфографика выполняет разные функции в зависимости от местоположения фотографии.

На первом фото она привлекает внимание. Добавьте акцент на главные преимущества товара, чтобы покупатель захотел посмотреть всю карусель изображений и зайти внутрь товарной карточки.

В этом примере не все продавцы использовали инфографику на заглавном фото, но если пользователь ищет именно зимние и морозостойкие сапоги, то понятно, на какие карточки он кликнет в первую очередь.

Вместо простого белого фона лучше использовать реалистичные сюжеты. Это выделяет товарную карточку среди других конкурентов, задействует воображение покупателя и упрощает выбор.

Инфографика в середине карусели должна снять все оставшиеся возражения и привести к покупке. Она отвечает на популярные вопросы, которые задают покупатели в обычном магазине, например:

из какого материала сделан товар;

каков размерный ряд;

кто производитель и другие.

Помимо перечисления характеристик, нужна инфографика, которая объяснит, как использовать товар, за счет чего у него высокая цена.

Без дополнительного описания не понятно, почему один товар дороже второго. Задача инфографики — оправдать разницу и не отпугнуть покупателя ценой.

Алгоритм создания инфографики для маркетплейса

Одной инструкции для универсальной инфографики не существует, так как все товары имеют разные характеристики и назначения.

Поэтому при создании инфографики нужно исходить из общего алгоритма действий:

Определить целевую аудиторию товара: какие вопросы могут возникнуть при покупке, какие характеристики имеют первостепенное значение. Выбрать главное фото, которое будет работать рекламным баннером и привлечет внимание покупателя. Здесь можно указать один из элементов инфографики, например, название товара, производителя, материал, состав. Сделать фотографии с разных ракурсов на модели или фото, которые показывают применение товара. При размещении дополнительной информации в карусели соблюдайте логику и последовательность ответов покупателям. Постепенно рассказывайте о товаре — так вы повысите мотивацию к покупке. Использовать читабельные шрифты, например, Montserrat. Можно применять одинаковые шрифты на всех фотографиях, но в разных размерах и выделении. Цвет должен сочетаться с фотографией. Лучше выбрать 2-3 цвета и использовать их по всей карусели. Цвет также будет зависеть от аудитории: например, темные тона не используют для детских товаров, оттенки розового — для мужской одежды. Люксовые товары ассоциируются с черным и золотым. Найти оптимальное расположение товара на фотографиях: по центру или немного правее. Заголовок не обязательно должен стоять по центру, допустимо сдвинуть левее, а свободное место слева от товара лучше занять описанием, иконками, главными преимуществами. Фотографии должны быть качественными, а информация о товаре — актуальной. Разработать собственный стиль оформления, чтобы ваши товары узнавали на всех маркетплейсах.

Где создавать инфографику

Сделать инфографику для маркетплейсов можно практически в любом графическом редакторе, в том числе в программе из стандартного набора, например, Paint. Есть большое число специальных редакторов, в которых удобно работать с товарными карточками — WB Card, Wondercard, InfoGraffer. Бесплатные версии предлагают ограниченный функционал, набор иконок и шрифтов. Платный функционал позволяет создать свой дизайн, но, скорее всего, он будет похож на конкурентов.

Уникальная инфографика — это трудоемкий и времязатратный процесс. Продавцу на маркетплейсе, в первую очередь, нужно заниматься продажами, изучать новые ниши, искать поставщиков и организовывать прочие бизнес-процессы.

Поэтому стоит доверить разработку инфографики профессионалам. Если вы знаете основные принципы ее создания, то сможете четко поставить задачу и проверить результат, а если нет, вам помогут предоставить удобный шаблон. Дизайнеры Модульбанка работают по такой схеме:

помогают составить и изучают ТЗ;

ищут подходящих моделей;

создают контент с учетом специфики и особенностей торговли на маркетплейсах.

Специалисты используют профессиональное оборудование и программы, благодаря которым заказчик получает индивидуальную инфографику для своего проекта.

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