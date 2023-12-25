Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен

Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях — CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.

CafeStoreAnalytics позволяет с мобильного телефона отслеживать выручку, финансовые и операционные показатели кофейни — средний чек, количество чеков по периодам, отмены, возвраты, данные по скидкам, бонусам и промо-кодам и другие операции. Также приложение позволяет отслеживать показатели кассиров, работать со складом: следить за движением и остатками товара, просматривать и подтверждать накладные и не только.

Мобильное приложение CafeStoreAnalytics — часть решения для управления кофейней CafeStore 360. Оно включает в себя POS-систему, а также бэк-офис, систему складского учета, инструменты для анализа продаж, запуска программ лояльности и другие функции для эффективного управления кофейней.

CafeStore 360 постоянно дорабатывается, в приложении будут регулярно появляться новые модули. Уже сейчас можно настроить POS-систему под свою кофейню: создать меню с фото, модификаторами и техкартами, назначать разные цены и добавлять позиции в стоп-лист. Можно оформлять заказы у кассы и у столиков, с обслуживанием в зале или самовывозом на любой день и время и проводить оплату любым способом — наличными, банковской картой, бонусами, по QR-коду или смешанным платежом.

Складской учет в CafeStore 360 полностью закрывает потребности кофейни, позволяет контролировать остатки, настраивать автосписание при продаже или проводить ручную инвентаризацию.

Можно запустить программу лояльности — начислять бонусы и промокоды для привлечения и возвращения гостей. Наконец, система поможет анализировать продажи и оценивать ключевые показатели в динамике: средний чек, выручку, отчёты по лояльности, рейтинг гостей.

Получить доступ к CafeStore 360 можно по ссылке.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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