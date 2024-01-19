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Аренда

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП

Кофемашина — оборудование, которое нужно не только кофейне, но другим заведениям общепита, где гостям предлагают кофе. А еще компаниям сферы услуг — например, салонам красоты, которые подают посетителям чашечку ароматного напитка. Есть три основных способа обзавестись кофемашиной: приобрести, взять в аренду или в лизинг. Разберемся, что выгоднее предпринимателю.
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Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Покупка кофемашины

Цена оборудования

На рынке представлено множество разных моделей кофемашин, цены которых отличаются в разы. В общем случае, цена зависит от поставщика и от сегмента, в котором работает заведение:

  • Если это небольшая кофейня формата «кофе с собой», пекарня или кафе, не обязательно выбирать машину со сложным механизмом. Подойдут компактные модели, простые в использовании и обслуживании. Их цена находится в диапазоне 300-400 тысяч рублей.

  • Если это кофейня, которая работает со specialty coffee, то здесь потребуется машина с большим функционалом. Спешелти кофе — это некий эталон кофейного зерна, который обладает превосходным ароматом и вкусовыми качествами. Например, есть кофемашины, которые позволяют даже запрограммировать вес напитка. Цена такого оборудования — в среднем, от 800 тысяч до 3 млн рублей.

Еще одно не менее важное устройство — кофемолка. Для рожковых машин ее приобретают отдельно. Однородность помола влияет на вкус и крепость: чем мельче помол, тем крепче напиток. Поэтому к ее выбору тоже нужно подойти очень тщательно.

Другая составляющая хорошего кофе — чистая вода. От нее на 95% зависит вкус напитка. Поэтому в заведении обязательно понадобится установить фильтр для воды: с ним напитки будут вкуснее, а кофемашина прослужит дольше и будет реже нуждаться в техобслуживании. Спешелти-кофейне это важно еще и потому, что каждый вид кофе в ней имеет собственные стандарты фильтрации воды. 

Цена систем фильтрации существенно различается: в среднем составляет от 14 тыс. рублей, если использовать профессиональную систему. Часто устанавливают домашний вариант — его цена начинается от 5 тыс. рублей. Стоимость наиболее технологичных профессиональных вариантов — например, Комплект «Обратный осмос» BWT — достигает 300-350 тыс. рублей. 

Обслуживание и ремонт

Кофемашина нуждается в ежедневном обслуживании и уходе — его может проводить и бариста. Планово заменять расходники нужно примерно раз в год. В среднем в течение года действует гарантия на новое оборудование.

Также перед покупкой не лишним будет уточнить у продавца, на какой ремонт распространяется гарантия, а какой потребует дополнительной оплаты.

Важно помнить, что обслуживание — это не функция «по умолчанию»: условия и услуги, которые будут прописаны в договоре, можно и нужно обсуждать.

Установку оборудования должен проводить квалифицированный специалист, иначе гарантия обнулится.

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Расходные материалы

При наличии фильтрации, регулярном техобслуживании и чистке кофемашины затраты на расходные материалы обойдутся примерно в 15 тысяч рублей в год. Большей частью это уплотнительные кольца в группах, обратные клапаны, средства для чистки кофемашин.

Окупаемость

Распространено мнение, что кофейня в среднем окупается за два года, но это усредненные данные. Поэтому всегда следует рассчитывать индивидуальный бизнес-план. Лучше взять консультацию, изучить разные сценарии, возможности и риски.

Важно понимать, что открытие кофейни — это не только затраты на оборудование, зарплату баристы и аренду помещения. Это еще и большие вложения, к примеру, в маркетинг и рекламу, а также в обучение сотрудников — современные потребители становятся все более требовательными к качеству продукта и сервиса.

Благодаря бизнес-плану можно рассчитать более точный срок окупаемости кофемашины или выбрать модель, которая подойдет по цене. Возможно, окажется, что выгоднее взять оборудование в лизинг или в аренду. Во многом они похожи, кроме одного очень важного условия — при лизинге в конце срока кофемашина перейдет в собственность предпринимателя.

Аренда

Цена оборудования

Обычно в аренду можно взять не слишком дорогую кофемашину, которая подойдет для небольшого заведения. Аренда дорогого оборудования возможна, но при этом условия договора, скорее всего, будут более жесткие — например, его можно будет арендовать только на длительный срок.

В среднем, месячная стоимость аренды кофемашины, подходящей для бизнеса, начинается от 14 тысяч рублей

Обслуживание и ремонт

В этом случае вопрос с обслуживанием и ремонтом решается проще, чем если предприниматель приобретает машину в собственность. Арендодатели обычно предлагают сервис «под ключ»: от консультации по выбору до устранения неполадок в работе. Однако этот момент стоит уточнить в компании, которая предоставляет оборудование в аренду. 

Расходные материалы

В рамках гарантийного обслуживания сервис и расходники могут быть бесплатными. Но все зависит от условий конкретного договора. Во всяком случае, расходники обычно есть в продаже у поставщика. А кроме этого, у него обычно можно приобрести и другие нужные материалы и инструменты — например, средства для чистки.

Окупаемость

Если кофейню открывает начинающий предприниматель, который раньше не занимался таким бизнесом, то аренда — относительно безопасный вариант с точки зрения финансов. Он не требует больших одномоментных вложений. Также аренда подойдет для тех, кто ограничен в бюджете или в дальнейшем хочет поменять формат заведения — и для этого ему понадобится новая кофемашина, например, с большими возможностями.

Но в долгосрочной перспективе такой вариант не выгоден. Кроме того, в большинстве случаев оборудование будет б/у — изношенным, с царапинами, сколами, возможно, еще с какими-то недостатками. Кофемашина — это сердце заведения, поэтому важно, чтобы она не только работала без сбоев, но и внешне хорошо смотрелась.

Лизинг

Цена оборудования

В этом случае так же, как при аренде, есть обязательные платежи, но в итоге кофемашина перейдет в собственность предпринимателя. Ежемесячный платеж зависит от модели кофемашины и условий лизингодателя. 

Например, в CafeStore — широкий выбор моделей кофемашин: для небольшой кофейни можно выбрать модель за 13 784 рублей в месяц, а для заведения с высокой проходимостью и спешелти-кофе — за 49 934 рублей в месяц. Cafe Store предоставляет своим клиентам беспроцентный лизинг на 1 или 2 года.

Обслуживание и ремонт

Здесь все зависит от договора. Возможно, придется найти обслуживающую организацию, а, может быть, лизингодатель поможет с поиском специалистов. Например, мастера CafeStore помогут продлить срок службы техники и оперативно устранят неполадки, а сам сервис предоставляет гарантию на оборудование.

Расходные материалы

Как и в случае с покупкой, при регулярном обслуживании и чистке затраты на расходные материалы обойдутся примерно в 15 тысяч рублей в год.

Окупаемость

Фактически платеж равен арендному. Но в лизинг предприниматель получает совершенно новое оборудование, а по окончании договора он становится его владельцем. И даже если к тому времени бизнесмен захочет сменить формат кофейни или закрыть ее, он всегда сможет продать кофемашину на вторичном рынке.

Заключение

Сравним лизинг от CafeStore с арендой или покупкой аналогичной кофемашины.

Например, лизинг кофемашины Appia Life Compact 2 Gr V на два года стоит 14 855,31 рублей в месяц. 

Стоимость такой машины на рынке — 355 635 рублей. Отвлечь такую сумму из оборота предпринимателю может быть непросто. А если оформлять кредит, то в платеж будут включены еще и проценты. С учетом достаточно высокой ключевой ставки он может оказаться довольно дорогим.

В аренду такое оборудование предлагают примерно за 14 500 рублей в месяц

Таким образом, платеж по договору лизинга и арендный практически одинаковы, но в первом случае оборудование станет вашей собственностью, и в случае необходимости вы сможете его продать.

Приобретайте кофемашину в лизинг выгодно — в CafeStore со ставкой 0%.

Если вам нужна помощь с выбором кофемашины или у вас есть вопросы — оставьте заявку, и наш менеджер проконсультирует вас по всем вопросам.

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Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП

Кофемашина — оборудование, которое нужно не только кофейне, но другим заведениям общепита, где гостям предлагают кофе. А еще компаниям сферы услуг — например, салонам красоты, которые подают посетителям чашечку ароматного напитка. Есть три основных способа обзавестись кофемашиной: приобрести, взять в аренду или в лизинг. Разберемся, что выгоднее предпринимателю.

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