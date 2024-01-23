Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров

Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.

Теперь разные селлеры могут в потоковом режиме снимать свои товары на одной модели в течение одной рабочей смены в студии.

Для предпринимателей такие съемки получаются намного выгоднее, чем организация индивидуальной модельной фотосессии, также такой тип работы со студией позволяет в самые короткие сроки получить готовые результаты.

«Все наши услуги появляются под конкретный запрос клиентов. Как только у наших селлеров появляется потребность в чем-то, мы сразу берем эту услугу в разработку. Только так мы можем предлагать услуги которые действительно облегчают жизнь селлерам и помогают им масштабировать бизнес. Так, мы часто слышали от клиентов о сборных съемках, поэтому внедрили и протестировали этот формат, и теперь можем предложить готовую услугу», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Селлер-тарифы Модульбанка включают банковские услуги, в том числе возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах и неограниченно выводить прибыль с маркетплейсов на личные счета с комиссией 0%.

В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для продавцов на торговых площадках, она позволяет быстро и удобно работать с торговой выручкой с маркетплейсов. Теперь можно в пару кликов отправлять нужные суммы себе на карту — внутри одного предпринимательского тарифа, не выводя деньги на сторонние счета физлиц.

Также селлер-тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек, помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, профессиональная бухгалтерия с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, тариф «Селлер PRO» для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц и тариф «Селлер TOP» для опытных продавцов. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K84XY