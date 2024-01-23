Модульбанк
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров

Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.
24 4

Теперь разные селлеры могут в потоковом режиме снимать свои товары на одной модели в течение одной рабочей смены в студии.

Для предпринимателей такие съемки получаются намного выгоднее, чем организация индивидуальной модельной фотосессии, также такой тип работы со студией позволяет в самые короткие сроки получить готовые результаты.

«Все наши услуги появляются под конкретный запрос клиентов. Как только у наших селлеров появляется потребность в чем-то, мы сразу берем эту услугу в разработку. Только так мы можем предлагать услуги которые действительно облегчают жизнь селлерам и помогают им масштабировать бизнес. Так, мы часто слышали от клиентов о сборных съемках, поэтому внедрили и протестировали этот формат, и теперь можем предложить готовую услугу», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. 

Селлер-тарифы Модульбанка включают банковские услуги, в том числе возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах и неограниченно выводить прибыль с маркетплейсов на личные счета с комиссией 0%.

В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для продавцов на торговых площадках, она позволяет быстро и удобно работать с торговой выручкой с маркетплейсов. Теперь можно в пару кликов отправлять нужные суммы себе на карту — внутри одного предпринимательского тарифа, не выводя деньги на сторонние счета физлиц. 

Также селлер-тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек, помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, профессиональная бухгалтерия с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, тариф «Селлер PRO» для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц и тариф «Селлер TOP» для опытных продавцов. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K84XY

Начать дискуссию

Законопроекты

Энергетические напитки запретят продавать несовершеннолетним

Депутаты решили на федеральном уровне запретить продажу лицам до 18 лет энергетических напитков. Подобный запрет уже действует в 65 регионах.

15
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс

В 2024 году заведения общепита могут воспользоваться освобождением от НДС. В мини-курсе рассказываем условия получения и даем пояснения по заполнению декларации по НДС, чтобы компания успешно прошла камеральную проверку и подтвердила право на льготу.

Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс
17
Земельный налог

Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем

Земельный участок, занятый жилищным фондом и объектами ЖКХ, облагается налогом по ставке до 0,3%. И не важно, кто владелец – юрлицо или физлицо.

35
Прослеживаемость товаров

Из оборота вывели больше 100 тысяч тонн фальсифицированной молочной продукции

Система «Меркурий» помогла найти нарушения 2 тысяч производителей молочки и вывести из оборота 104 тысячи тонны фальсифицированной продукции.

63
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Дарение

Как учитывать дарение имущества ООО и ИП

Бизнесу нельзя просто так подарить или принять подарок: действуют ограничения, нужно корректно учесть и документально оформить дарение. Как это сделать — разбираем в статье.

Как учитывать дарение имущества ООО и ИП
55
Бесплатно с Налоговые проверки

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
11
Регулирование аудиторской деятельности

Число аудиторов сократилось на 13%

К началу 2023 года количество специалистов в области аудита снизилось до 16,4 тысяч человек. Чтобы избежать дефицита кадров предлагают упростить доступ к квалификационному экзамену.

66

Записи вебинаров

719
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров

Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.

24
IT-компании

Владельцем российского бизнеса «Яндекса» стало МКАО

Теперь МКАО, зарегистрированной в «русском офшоре» на острове Октябрьский, принадлежит 99,999% ООО «Яндекс».

49
Логотип ToT
ToT

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей

Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей
20
311
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 

Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 
35
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 

Вспомните свой последний день в офисе последние годы. Большая часть бухгалтеров припоминают не праздничную суматоху, а ворохи отчетности, которые нужно закончить.

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 
151
Банки

Что делать, если банк неправомерно списал комиссию

Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Рассмотрим, что делать, если вы с комиссией не согласны.

5
352
Общество

Шенгенскую визу проще получить через Италию, Испанию или Францию

Для въезда в Италию, Францию или Испанию нужна только виза и загранпаспорт. Туристам придется оплатить консульский сбор и услуги визового центра.

76
Социальная поддержка

Персона дня. Президент РФ

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи.

Персона дня. Президент РФ
1
47
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Маркировка товаров

Маркировка 2024: к чему готовиться бизнесу

Рассказываем, какие товары маркируют в режиме эксперимента, какие станут обязательными для нанесения DataMatrix-кодов и как продукцию будут проверять в режиме реального времени при продаже на кассе.

Маркировка 2024: к чему готовиться бизнесу
51
Обзоры для бухгалтера

Какие отчеты бухгалтерам надо сдать до 25 января

Ближайший срок сдачи отчетности – 25 января.

193
Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
1,4 тыс.
Общество

В информационной системе РЖД появятся сведения о перевозке животных

Проводники будут получать подробную информацию о питомцах, которые едут в поезде.

4
86
ФСБУ Аренда

Объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018

Объекты бухучета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении условий, установленных ФСБУ 25/2018.

53