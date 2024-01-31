Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах

Модульбанк разработал помощника для управления продажами на маркетплейсах — бесплатный телеграм-бот Модульметрика, @modulmetricsbot. Теперь селлерам не нужно устанавливать дополнительные программы и приложения, все отчеты всегда будут под рукой.

«Бот пришлет информацию о том, сколько товара было заказано, количество продаж и остатки по складам. Можно выбрать период отчета или получать уведомления о продажах в режиме реального времени в течение дня», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Телеграм-бот работает на базе сервиса МаркетМетрика от Модульбанка. Это сервис аналитики для работы с маркетплейсами. Он включает глубокую аналитику собственных продаж: вся информация о заказах, продажах и остатках попадает в удобный единый дашборд в личном кабинете Модульбанка. Также он позволяет оценивать продажи конкурентов и в целом динамику рынка.

Сервис синхронизирован с крупнейшими российскими маркетплейсами и позволяет выбрать и оценить нишу более, чем по десяти параметрам, искать товары по бренду, каталогу, по конкретному SKU или ключевым словам, оценивать тренды, подбирать и анализировать ключевые слова, делать прогнозы по закупкам и оборотам, строить товарные матрицы и своевременно корректировать ассортимент.

МаркетМетрика позволяет не только делать внешнюю аналитику, изучать продажи конкурентов, но и управлять магазином, настраивать карточки, заводить новые товары. Выгрузку данных по продажам на площадках можно делать за любой необходимый период и сегментировать по географии.

МаркетМетрика подходит как для начинающих продавцов, так и для опытных предпринимателей.

Новичкам сервис поможет выбрать удачную нишу, изучить подходы конкурентов, составить карточки товаров и эффективно стартовать на маркетплейсе.

Действующему продавцу сервис поможет оптимизировать карточки и вывести их в топ, расширить ассортиментную матрицу, своевременно ловить товарные тренды и быстро запускать их в работу, копировать эффективные стратегии конкурентов и таким образом увеличить продажи.

Крупному бизнесу МаркетМетрика поможет масштабироваться: найти новые направления бизнеса и принимать более тонкие решения на основании точных данных.

МаркетМетрика доступна бесплатно для любых пользователей в течение 90 дней с момента подключения. Клиентам Модульбанка сервис доступен бесплатно на всех селлер-тарифах. А чтобы подключить телеграм-бот, нужно быть клиентом Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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