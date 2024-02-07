Продажи онлайн: какой способ приема оплаты выбрать для интернет-магазина

Интернет-магазин может принимать оплату от клиентов несколькими способами: картой на сайте, электронными деньгами, наличкой при доставке. Разбираемся, как выбрать систему для приема платежей.

Как покупатель может оплатить заказ в интернет-магазине

Есть несколько способов оплатить покупку в интернет-магазине. Разберем самые популярные:

Банковские карты.

Это самый распространенный способ совершить платеж. Согласно исследованию, больше 58% покупателей при покупке в интернет-магазине оплачивают заказ банковской картой сразу при оформлении. Этот способ привычен покупателю и безопасен для продавца.

За каждую оплату, которую совершает покупатель на сайте, продавец платит комиссию. Комиссия зависит от оборота: чем выше оборот, тем она ниже. Тарифы разные и зависят от банка: например, в Модульбанке комиссия начинается от 1%.

Платеж через СБП.

Это оплата по QR-коду или по платежной ссылке через Систему быстрых платежей. Такой способ оплаты стремительно набирает популярность. Например, в 2023 году покупатели стали в пять раз чаще платить через СБП, чем в 2022 году. Для продавца этот способ тоже удобен. Прежде всего, при платежах через СБП комиссии у него ниже, чем при эквайринге. При СБП комиссия не превышает 0,4–0,7%, но не больше 1500 рублей за одну транзакцию. Кроме того, деньги поступают на счет продавца мгновенно.

Оплата происходит так: покупатель сканирует QR-код или переходит по ссылке, попадает на страницу своего банковского мобильного приложения и подтверждает покупку.

Важно: чтобы принять платеж через СБП, банк клиента должен быть подключен к этой системе. Большинство крупных банков к системе подключились, поэтому шанс встретить покупателя без возможности оплатить через СБП невелик.

Кроме того при оплате через СБП с мобильных устройств конверсия выше. Это связано с тем, что клиенту не нужно сканировать QR-код, достаточно нажать на кнопку оплаты через СБП. После этого клиент автоматически переходит в свое банковское приложение и проводит оплату. При этом реквизиты карты заполнять не нужно.

Электронные кошельки.

В этом случае у покупателя есть электронный кошелек, открытый в одном из платежных сервисов — например, QIWI кошелек. Это тоже достаточно безопасный способ оплаты. Покупатель может защитить свой аккаунт: настроить смс-оповещение, подтверждение операций одноразовыми паролями и т. д. Операторы ЭДС, как правило, переводят деньги моментально, что плюс для продавца.

Предоплата банковским переводом.

Такой способ чаще всего применяют юридические лица, хотя в последнее время среди них распространяются и корпоративные карты. В этом случае платеж переводят с расчетного компании или лица на расчетный счет продавца, без участия банковской карты.

Подключить его проще, чем другие способы оплаты на сайте: никакие дополнительные модули не нужны. Достаточно указать на сайте информацию об этом способе оплаты и добавить соответствующую кнопку. Когда покупатель ее нажмет, сотрудник получит уведомление и выставит покупателю счет.

Предоплата через терминал.

Это самостоятельное внесение покупателем средств на счет продавца через терминалы оплаты. При этом интернет-магазин заблаговременно заключает договор с оператором терминала. После этого клиент находит такой терминал, например, рядом с домом, и вносит наличные или безналичный платеж, который переводится на счет продавца.

Оплата наличными при получении.

Часть покупателей достаточно консервативна или просто в настоящий момент не располагает нужной суммой на карте или счете. Такие клиенты могут оплатить товар курьеру при получении. Чтобы принимать оплату данным способом, заранее предусмотрите вопрос со сдачей и главное — не забудьте, что чек кассовый чек клиенту все равно нужно выдавать. Это требование 54-ФЗ.

Оплатить товар при получении клиент может также и безналичным способом — картой или через СБП, их рассмотрели выше.

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Способы приема платежей

После того как предприниматель определился, какие способы оплаты будет предоставлять клиентам, нужно выбрать и подключить платежную систему, которая обеспечит прием оплат.

Возможны такие варианты:

Подключение банковских провайдеров — онлайн-шлюзов, которые выполняют функцию маршрутизатора. Работа с платежными агрегаторами. Работа с банками напрямую.

Платежные шлюзы

Это провайдеры интернет-эквайринга, которые обрабатывают электронные транзакции. Банки, которые предоставляют эквайринг, тоже подключены к платежным шлюзам.

По сути шлюз авторизует платежи и связывает покупателя, продавца, банк. Обмен данными безопасен, так как осуществляется через защищенный протокол SSL. Для использования шлюза продавец должен иметь учетную запись в данной системе.

В отличие от платежного агрегатора платежный шлюз не несет риски по операциям движения и возврата денежных средств. Примеры платежных шлюзов: Assist, WePay.

На практике большинство интернет-магазинов выбирают один из двух вариантов — работа с платежным агрегатором или интернет-эквайринг.

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Платежные агрегаторы

Такие сервисы объединяют несколько способов приема оплаты (в том числе прием платежей по банковским картам, электронные кошельки и др.) и при этом не аккумулируют деньги клиента у себя.

Этот вариант удобен тем, что предпринимателю не приходится настраивать каждый способ оплаты отдельно. Он заключает один договор и получает возможность принимать оплату всеми способами сразу.

Агрегаторы поддерживают большинство современных CMS и обычно их легко интегрировать в онлайн-магазин. Для интеграции на самописный сайт, скорее всего, нужна будет помощь разработчиков. Как правило, агрегаторы выставляют такие условия:

наличие на сайте контента — описаний, изображений, ссылок и т.д.;

домен второго уровня;

платный хостинг;

реальные цены товаров.

К плюсам таких сервисов относят бесплатное подключение, быстрый запуск в работу и удобство интеграции. К недостаткам — комиссия, которая обычно выше, чем при подключении эквайринга в банке.

Кроме того, агрегатор может брать комиссию с покупателя при внесении платежа и с продавца при выводе денег. Однако условия индивидуальны и зависят от конкретного сервиса.

При выборе системы нужно учитывать скорость зачисления денег, тарифы, размер комиссии, наличие клиентской поддержки. Примеры агрегаторов — ЮKassa, Robokassa, PayKeeper.

Интернет-эквайринг в банке

В этом случае имеется в виду заключение договора именно с банком напрямую, без посредников. Интернет-эквайринг позволяет принимать платежи от покупателей на сайте, в приложении или мессенджерах.

Клиент заполняет платежную форму, в которую вводит данные банковской карты, и нажимает кнопку «Оплатить». Помимо формы на сайте, в интернет-эквайринге возможны и другие варианты оплаты: оплата по QR-кодам, платежные ссылки в мессенджерах, смс или e-mail, оплата частями или в рассрочку.

Чтобы подключить эквайринг, продавцу нужно соответствовать таким условиям:

продавать разрешенные товары;

открыть в банке расчетный счет для бизнеса.

Бывает, что у предпринимателя уже есть расчетный счет, который он открыл в другом банке. В таком случае можно закрыть его и открыть новый, чтобы пользоваться интернет-эквайрингом, или платить за обслуживание того и другого счета, или найти поставщика, который работает без открытия нового счета.

Если сравнивать агрегатор и банк, то кажется, что агрегатор выгоднее, потому что предоставляет больше способов оплаты. Но думать, что чем больше способов у клиента внести платеж онлайн — тем лучше, не всегда верно. При выборе способов приема оплаты нужно учитывать удобство клиентов именно вашего бизнеса. Если большинство платят картой — не стоит переплачивать за возможность внести платеж с электронного кошелька, поскольку комиссия агрегатора обычно выше.

В «Модульбанке» можно подключить интернет-эквайринг бесплатно, без абонентской платы, с комиссией от 1%. Кроме оплаты банковскими картами, клиенты могут оплачивать товар QR-кодом через СБП. В этом случае комиссия для продавца еще ниже — 0,4–0,7%. Кроме того, покупатели могут приобрести товар в рассрочку за 12 месяцев, а продавец при этом получит всю сумму сразу. Еще одно дополнительное преимущество для клиента — простая оплата. Если он совершает платеж в приложении, все открывается в одном окне, без перехода в браузер. А продавец всегда сможет отследить результаты продаж у себя в личном кабинете.

Нужна ли онлайн-касса при приеме платежей в интернете

Согласно 54-ФЗ, большинству бизнесов при работе с физлицами онлайн-касса нужна: она передает информацию о каждой оплате в ФНС и отправляет или распечатывает чек покупателю. Интернет-магазины обычно подключают облачную онлайн-кассу. Она находится в дата-центре поставщика и интегрируется с сайтом продавца. Чек покупатель получает на электронную почту или в смс-сообщении.

Интернет-эквайринг и онлайн-касса — разные технологии. Сначала клиент оплачивает заказ, затем интернет-эквайринг переводит деньги со счета покупателя на счет продавца. Сведения о платеже в ФНС не сообщаются. При этом факт продажи нужно зафиксировать и для налоговой. Это делает онлайн-касса: она формирует чек и отправляет его ФНС и покупателю.

Чтобы не приходилось вводить данные дважды — в интерфейс интернет-эквайринга, а потом — в интерфейс облачной онлайн-кассы, удобно интегрировать кассу и интернет-эквайринг. Интеграция поможет автоматизировать продажу и формировать чек при оплате без помощи сотрудника.

У «Модульбанка» есть готовое решение с МодульКассой и Атол.Онлайн, OFD.ru Ferma. Настройка подключения займет не более двух минут, а чеки клиентам будут отправляться автоматически.

Подключите интернет-эквайринг и начните принимать оплату картами на своем сайте.

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