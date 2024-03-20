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5 бизнесов, которые можно открыть, не уходя из найма

Не всегда есть возможность или желание уходить с основного места работы и начинать свое дело. Но некоторые виды бизнеса вы можете успешно реализовать, не уходя из найма. Так вы получите дополнительный доход, сможете развить свои предпринимательские навыки и, возможно, в будущем полностью перейти на самостоятельный путь. 
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5 бизнесов, которые можно открыть, не уходя из найма
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Купить франшизу интернет-магазина

Купить франшизу проще, чем открыть свой собственный магазин. Как правило, франшизаэто уже узнаваемая марка, налаженная автоматизированная система управления заказами и ассортиментом и т.п.

Плюсы покупки франшизы интернет-магазина:

  • Использование уже проверенной бизнес-модели. Вам не придется тратить время на разработку своего бизнес-плана с нуля.

  • Быстрый старт. Вы можете начать свой бизнес быстрее благодаря проверенным методам, которые предлагает франшиза.

  • Обучение и поддержка. Франчайзеры обычно предоставляют обучение и поддержку своим франчайзи. Это могут быть консультации по управлению бизнесом, помощь в найме персонала, предоставление маркетинговых материалов и т.д.

  • В зависимости от франшизы, могут быть доступны партнерские программы, бонусы и скидки от поставщиков.

Минусы:

  • Ограничения. Франшиза обычно подразумевает определенные ограничения в вашем бизнесе, такие как ограничение на изменение цен, ассортимента товаров или услуг.

  • Стоимость. Покупка франшизы может быть довольно дорогой, особенно если это известная и популярная франшиза. Кроме того, вам могут потребоваться дополнительные инвестиции в оборудование, аренду помещения и т.п.

  • Зависимость от франчайзера. Вашу прибыль могут ограничивать требования франчайзера, например, обязанность закупать определенный объем товаров или соблюдать установленные стандарты качества.

Безусловно, прежде чем купить франшизу, нужно провести анализ рынка, оценить свои силы и возможности и только после этого совершить покупку.

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Открыть точку выдачи маркетплейса

Активное развитие маркетплейсов дало старт такому виду бизнеса, как открытие точки выдачи заказов. По сути вам нужно найти небольшое помещение, открыть ИП и нанять пару сотрудников, которые будут выдавать товары.

Плюсы открытия точки выдачи товаров:

  • Низкий стартовый капитал. Для открытия пункта выдачи не требуется больших инвестиций.

  • Быстрый запуск. Открыть точку выдачи можно за короткий срок.

  • Высокая востребованность. Услуги выдачи товаров на маркетплейсах пользуются большим спросом.

  • Маркетплейс помогает с брендированием помещения.

  • Широкая география.Можно открыть пункт выдачи даже в маленькой деревне.

Если угадать с локацией, то уже через полгода можно выйти в положительную динамику по прибыли.

Минусы открытия точки выдачи товаров:

  • Зависимость от маркетплейса. Успех бизнеса зависит от популярности маркетплейса и условий сотрудничества.

  • Ограничения в ассортименте. Разнообразие товаров ограничено теми, которые представлены на маркетплейсе.

  • Необходимость следовать правилам маркетплейса. Нужно соблюдать требования к расположению точки выдачи, оформлению помещения, обслуживанию клиентов и т. д.

  • Также есть вероятность, что рядом откроется точка конкурирующего маркетплейса.

Перед открытием такого пункта нужно проанализировать, насколько высока возможная проходимость точки, а также наличие рядом конкурентов. Кроме того, нужно изучить требования выбранного маркетплейса к партнерам, чтобы избежать проблем в будущем.

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Открыть точку

Сдача в аренду автомобилей

Если у вас есть автомобиль, но по каким-то причинам вы пользуетесь им редко, то можно сдавать его в аренду, например, для услуг такси или других видов перевозок (свадьбы, встречи в аэропорту и т.п.).

Важно, чтобы изначально данный автомобиль вы приобрели для личных целей, а не для коммерческих. В этом случае проблем не будет.

Чтобы сдать автомобиль в аренду, нужно заключить договор — устный или письменный. Рекомендуем обратиться к письменному варианту, чтобы все условия использования арендованного транспортного средства были зафиксированы на бумаге.

Плюсы сдачи авто в аренду:

  • Получаете пассивный доход. Сдача автомобилей в аренду может приносить хорошую прибыль, особенно если автомобиль новый и дорогой.

  • Автомобиль не простаивает. В ином случае его двигатель и другие компоненты могут прийти в негодность, а некоторые детали — просто заржаветь.

Минусы сдачи авто в аренду:

  • Риск повреждения автомобиля. Арендаторы могут повредить ТС, что может привести к дополнительным расходам.

  • Ремонтами и страховками авто занимается собственник.

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Вендинговые аппараты

Еще один вариант — покупка вендингового аппарата. Его можно сдавать в аренду или заниматься вендинговым бизнесом самостоятельно. Например, если вы работаете в крупном бизнес-центре, то никто не запрещает вам поставить в холле аппарат по продаже шоколадных батончиков или полезных снэков.

Плюсы вендинговых аппаратов:

  • Минимальные начальные вложения. Для старта бизнеса достаточно приобрести один или несколько автоматов.

  • Автоматизированный процесс. Вендинговые аппараты не требуют серьезного контроля и вмешательства со стороны владельца.

  • Быстрая окупаемость. При правильном выборе места установки и ассортимента вендинговый аппарат может окупиться в течение нескольких месяцев.

  • Небольшие затраты на рекламу, так как автоматы обычно устанавливаются в проходимых местах, где люди сами их замечают.

Минусы бизнеса с вендинговыми аппаратами:

  • Зависимость от местоположения. Успех вендингового бизнеса во многом зависит от выбора места установки автомата.

  • Проблемы с обслуживанием.Нужно заранее побеспокоиться о том, чтобы заключить договор с обслуживающей вендинговые автоматы компанией.

  • Кражи и вандализммогут привести к значительным убыткам, но обычно в ТЦ или бизнес-центрах есть охрана, которая пресекает подобные случаи.

Вендинговые аппараты не теряют своей актуальности, а значит, при правильном подходе к выбору товаров для них можно получить хороший дополнительный доход.

Кофейня — островок в торговом центре

Наверное, это один из самых популярных видов бизнеса сегодня, и мы намеренно рассказываем о нем в конце, потому что он совмещает в себе несколько вариантов предыдущих бизнес-идей — например, покупку франшизы на кофейню или же вендинговый аппарат с кофе.

Скорее всего, спрос на кофе не иссякнет еще очень долго, ведь вряд ли какой-то другой напиток пользуется столь же большой популярностью.

Плюсы открытия кофейни:

  • Возможность взять кофемашину в лизинг позволяет начать бизнес без больших первоначальных вложений.

  • Высокий трафик потенциальных клиентов. Торговый центр обеспечивает постоянный поток посетителей.

  • Возможность быстрого масштабирования. Если бизнес будет успешным, вы можете расширить его: открыть дополнительные точки или даже целую сеть кофеен.

  • Широкий ассортимент кофе, к которому можно добавить сопутствующие товары, например, выпечку и закуски.

Минусы открытия кофейни:

  • Высокая конкуренция. В торговых центрах уже могут быть кофейни, которые будут составлять вам конкуренцию.

  • Ограниченный ассортимент. На небольшом островке сложно представить широкий ассортимент товаров и услуг, как в полноценной кофейне.

Если вы хотите открыть кофейню, то отличный способ сделать это — обратиться в Cafestore от Модульбанка

Cafestore — платформа и единый поставщик всех необходимых товаров и услуг для кофеен. Здесь вы найдете 15 сортов кофе, десерты и готовую еду, стаканы, трубочки и иные расходные материалы, кофейное оборудование. Cafestore поможет разработать финансовую модель, обучить персонал и запустить кофейню мечты.

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Комментарии

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  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    5 бизнесов, которые можно открыть, не уходя из найма

    Открыть можно😉Как успешно совмещать найм и эффективное управление открытым предприятием?🤔Поделитесь опытом😏

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