Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Модульбанк проанализировал, какие ниши быстрее всего растут на российских маркетплейсах.
44 9

Среди самых активных категорий оказались одежда, обувь и аксессуары. Также активно растет спрос на электронику, что по мнению экспертов банка, может говорить о росте доверия покупателей к безопасности сделок на маркетплейсах.

Усиливает позиции косметика и гигиеническая продукция, покупательницы стали чаще заказывать любимые бренды в онлайн, то есть меньше остерегаются подделок. Также за последние 2–3 года активно стали продаваться товары для дома и хобби, что, скорее всего, связано с их обилием и невысокой ценой на торговых площадках.

Как отмечают эксперты Модульбанка, интересная тенденция связана с ростом спроса на крупногабаритные товары. Россияне стали чаще покупать на онлайн-маркетплейсах шины, мебель, сантехнику, спорттовары, бассейны и даже лодки.

«Наш срез не включает информацию по трендовым товарам, которые появляются и быстро исчезают. К ним относится, например, новогодняя атрибутика или товары к 23 февраля. Хотя это, скорее, отдельные модели внутри больших и устойчивых категорий, которые продолжают активно расти на площадках», — отмечает Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Аналитика была сделана с помощью сервиса МаркетМетрика от Модульбанка.

Он синхронизирован с крупнейшими российскими маркетплейсами и позволяет выбрать и оценить нишу более, чем по десяти параметрам, искать товары по бренду, каталогу, по конкретному SKU или ключевым словам, оценивать тренды, подбирать и анализировать ключевые слова, делать прогнозы по закупкам и оборотам, строить товарные матрицы и своевременно корректировать ассортимент.

МаркетМетрика позволяет не только делать внешнюю аналитику, изучать продажи конкурентов, но и управлять магазином, настраивать карточки, заводить новые товары. Выгрузку данных по продажам на площадках можно делать за любой необходимый период и сегментировать по географии.

МаркетМетрика подходит как для начинающих продавцов, так и для опытных предпринимателей. Новичкам сервис поможет выбрать удачную нишу, изучить подходы конкурентов, составить карточки товаров и эффективно стартовать на маркетплейсе.

Действующему продавцу сервис поможет оптимизировать карточки и вывести их в топ, расширить ассортиментную матрицу, своевременно ловить товарные тренды и быстро запускать их в работу, копировать эффективные стратегии конкурентов и таким образом увеличить продажи.

Крупному бизнесу МаркетМетрика поможет масштабироваться: найти новые направления бизнеса и принимать более тонкие решения на основании точных данных.

МаркетМетрика доступна бесплатно для любых пользователей в течение 90 дней с момента подключения. Клиентам Модульбанка сервис доступен бесплатно на всех селлер–тарифах. А чтобы подключить телеграм–бот, нужно быть клиентом Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ–10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KScH8

Начать дискуссию

Общество

С 1 марта 2025 в странах ЕАЭС будут единые условия роуминга

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что выравнивание условий роуминга в ЕАЭС произойдет с 1 марта 2025 года.

4

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

«Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу

Теперь отправлять посылки наземной доставкой можно в 24 европейские страны. Временные ограничения сняты.

16
Зарплата

Должна ли компания индексировать зарплату сотрудников

В статье 134 ТК пространно указано, что индексация заработных плат сотрудников внебюджетных организаций устанавливается работодателем на основе трудовых, коллективных договоров и локальных актов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
9

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Декларация по УСН

Как предпринимателям на УСН «Доходы» уменьшать налог

В декларации по УСН за 2023 год предприниматели могут в том числе уменьшить сумму налога на 1% страховых взносов.

40
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Модульбанк проанализировал, какие ниши быстрее всего растут на российских маркетплейсах.

44
Налоговые изменения 2024

Изменения в налоговом законодательстве РФ в 2024 году

С 1 января 2024 года в России вступил в силу ряд значимых изменений в налоговом законодательстве. Эти нововведения затрагивают практически все ключевые налоги — НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, имущественные налоги и др. Также меняются правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС), порядок исчисления пеней, требования к доверенностям налоговых представителей. Рассмотрим самые важные поправки подробнее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
37

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Первая Экспертная Бухгалтерия
Счета-фактуры

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить

Рассказываем, что нужно бухгалтеру для грамотного исчисления НДС и как правильно работать со счетом-фактурой. 

Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить
30
Ведение бизнеса

ТПП выступила за развитие фудшеринга и изменение по нему ставки НДС

Директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Денис Дыбов высказался о новых методах работы с пищевыми отходами в ретейле и развитии механизма фудшеринга, чтобы серьезно сократить потери продуктов питания в стране.

25
Экологический сбор

Кому нужно уплатить экологический сбор до 15 апреля

Производители и импортеры, которые самостоятельно не утилизируют отходы, должны до 15 апреля уплатить экологический сбор.

44
Государственные ведомства

Оборот недвижимости станет более прозрачным, но обязательной госрегистрации будет больше

Росреестр разработал законопроект о дополнительных мерах по обеспечению прозрачности гражданского оборота недвижимости.

1
66
Санкции 2022-2024

США ввели санкции против «Атомайза», «Лайтхауса» и «Системы распределенного реестра». «Атомайз» дал комментарий «Клерку» по дальнейшей работе

Это три из 10 компаний в России, которые могут выпускать цифровые права.

267
IT-компании

IT-компании будут покупать разработчиков отечественных операционных систем

Крупные IT-компании из России планируют купить разработчиков отечественного софта. Спрос на программное обеспечение растет, поэтому стоимость сделок может достигать 12 млрд рублей.

27

Разборы законов

1 220
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

ЦБ вводит стандарт безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента

С 1 июля 2024 года для повышений безопасности финансовых и банковских операций начнет действовать стандарт Центробанка о безопасности финансовых сервисов при проведении дистанционной идентификации и аутентификации.

56
Государственные ведомства

Путин: деньги на оборону и соцсферу не должны уйти ни в чьи карманы

Власти выделят на оборону, поддержку ОПК и социальной сферы 9 трлн рублей. Прокуроров попросили проконтролировать, чтобы деньги были использованы по назначению.

5
99
Маркировка товаров

Производителям возместят затраты на оборудование для маркировки кормов

Малый и средний бизнес, который производит корм для животных, может вернуть 50% затрат на покупку оборудования для маркировки.

47
Интернет и IT

Установлены новые максимальные цены на услуги Ростелекома

Минцифры с 26 марта 2024 года утвердило новые максимальные цены на услуги присоединения и пропуска трафика, оказываемые Ростелекомом в каждом федеральном округе России.

79
МКПЦН-Консультант
Нематериальные активы

Как списать несущественные НМА при переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

У практикующих специалистов возникает много вопросов касательно того, как списывать несущественные активы, применяя переходные положения пункта 53 ФСБУ 14/2022 (так называемый альтернативный способ перехода на новые правила учета).

Как списать несущественные НМА при переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
81
Проверки

Генпрокурор: возврат к масштабным проверкам бизнеса категорически неприемлем. Путин: жёстко пресекать попытки давления на бизнес

Ситуацию с мигрантами в регионах РФ возьмут на особый контроль, однако массово проверять бизнес не будут. Такой подход категорически неприемлем.

105

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налог на прибыль

Невыплаченные дивиденды не облагаются НДФЛ

Если человек не получил дивиденды от акционерного общества, то у него нет дохода, облагаемого НДФЛ. А сами неполученные дивиденды восстанавливают в нераспределенной прибыли.

4
106

Интересные материалы

IT_and_Insurtech
Мошенничество

Как защитить аккаунт мессенджера от взлома. Советы эксперта

В 2023 году украденные базы данных продавали в интернете на 29% чаще, чем годом ранее. Как этого избежать, рассказал эксперт в области безопасности.

1
49