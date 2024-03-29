Модульбанк
Онлайн-кассы

Модульбанк удвоил вознаграждение для партнеров

До конца марта Модульбанк платит двойное партнерское вознаграждение за каждую подключенную облачную кассу от Модулькассы.
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Облачная касса дает предпринимателям возможность принимать платежи на сайте, в социальных сетях, приложениях и мессенджерах и отправляет покупателям чеки по почте или в смс — все по 54-ФЗ, только без физической кассы в офисе. Предприниматели получают договор с оператором фискальных данных, скидку 50% на регистрацию в налоговой, оперативную техническую поддержку в чате, по телефону и почте 24/7.

Партнерская программа дает партнерам возможность на постоянной основе получать доход от клиентов, привлеченных в банк. У Модульбанка нет специальных требований к партнеру. Им может быть и юрлицо, и физлицо.

Профессия и опыт работы не важны — менеджеры банка объяснят, что нужно делать, расскажут о продукте, поделятся материалами для работы.

Партнерская программа Модульбанка предусматривает также прогрессивную мотивацию.

Чем выше статус партнера в программе, тем выше его вознаграждение. Статус зависит от рейтинга, на который влияют четыре показателя: активность клиентов и их качество (например, соблюдение закона 115-Ф3), конверсия заявок в открытый счет и общая доходность клиента для банка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KBQy1

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