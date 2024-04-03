Модульбанк обновил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании

Модульбанк актуализировал услугу по постановке воинского учета в компании в связи со свежими требованиями законодательства и повсеместным введением электронных повесток.

1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая касается всех предпринимателей, поскольку на них лежит задача по постановке и ведению корпоративного воинского учета.

Специалист Модульбухгалтерии поможет составить план работ и положение о воинском учете, сформировать картотеку военнообязанных и призывников, поддерживать карточки сотрудников актуальными и регулярно готовить документы для отправки в военкомат.

С 1 октября 2023 года для ООО выросли штрафы за нарушение правил воинского учета в компании, теперь бизнес может заплатить за ошибку до 500 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей нет требований вести учет, но некоторые военкоматы просят об этом и ИП.

«Под требования учета попадают мужчины призывного возраста, уволенные в запас, выпускники военных вузов и кафедр, старше 27 без опыта военной службы с отсрочкой или без законного основания, а также женщины с военно-учетной специальностью. Модульбухгалтерия поможет разобраться, кто в компании может быть ответственным за учет, кого и как учитывать, что делать с повестками и за что именно можно получить штраф», — говорит Никита Константинов, генеральный директор Модульбухгалтерии.

Помимо этого Модульбухгалтерия поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов.

Готовая интеграция с МойСклад позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты Модульбухгалтерии умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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