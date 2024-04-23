Модульбанк запустил B2B переводы по СБП

Модульбанк запустил новый тип переводов — переводы между юридическими лицами через Систему быстрых платежей. Раньше можно было вести расчеты по СБП только между физическими лицами, или физлицами и компаниями.

B2B СБП можно назвать аналогом банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Однако в отличие от классических банковских переводов они доступны 24/7 и работают моментально. Кроме того, они проще, перевод можно сделать в пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует QR-код и подтверждает платеж в личном кабинете своего банка.

В Модульбанке B2B переводы по СБП доступны для всех ИП и юрлиц, независимо от подключенного тарифа. Максимальная комиссия за перевод на любом тарифе составит не более 19 рублей.

Однако есть ограничение от СПБ: нельзя переводить более 1 миллиона рублей в рамках одного платежа, при этом на количество переводов в день и/или месяц ограничений нет.

«B2B-переводы через СБП стали доступны с 1 апреля. Это большой шаг для развития рынка. Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — говорит Евгения Васильева, директор по продуктам Модульбанка.

Подключить B2B переводы по СБП можно в личном кабинете банка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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