Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для селлеров до 30 млн рублей

С 1 мая все физлица могут бесплатно переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц через СБП. В Модульбанке повышенный лимит переводов для селлеров доступен уже сейчас с Маркет Картой.

Селлеры, у которых есть Маркет Карта, могут выводить выручку с маркетплейсов на Маркет Карту с комиссией от 0%, платить в магазинах и интернете через СБП — в том числе по QR‑коду или СБПэй, делать переводы по номеру телефона другим физлицам.

Теперь у них есть возможность переводить себе с Маркет Карты до 30 млн рублей в месяц без комиссии по номеру телефона.

«Продавцам на маркетплейсах часто нужно работать с выручкой от маркетплейсов: платить за покупки, делать переводы поставщикам и не только. Мы отозвались на этот запрос рынка и осенью 2023 года выпустили на рынок нашу Маркет Карту — первую карту физического лица для предпринимателей. Это аналог дебетовой карты, который позволяет селлерам удобно оперировать выручкой», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Клиенты Модульбанка могут выпустить цифровую Маркет Карту мгновенно в личном кабинете банка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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