Блокировка на маркетплейсах 2024: за что накажут, как снизить риски

У каждой онлайн-площадки своя стратегия взаимодействия с продавцами. Но условия работы у них схожи и политика блокировок одна и та же. Разберем, за что блокируют продавцов, на какой срок и что сделать, чтобы снизить такие риски.

Какими бывают блокировки на маркетплейсах

Торговая площадка может заблокировать магазин на определенный срок или навсегда. Это делается с целью защиты интересов покупателей. Блокировка может быть:

Временной. После определенного срока магазин продолжает работу в штатном режиме с условием исправления недочетов.

Постоянной. В этом случае работа виртуальной торговой точки останавливается. Продавец лишается возможности реализовать товар. Разблокировка практически невозможна.

По какой причине маркетплейсы блокируют продавцов и товары

Разберемся в основных причинах блокировок:

1. Продажа запрещенных товаров.

Перечислим основные категории, которые нельзя продавать на всех площадках:

алкоголь, табак;

животных;

яды;

горючие и взрывчатые смеси;

антикварные изделия.

Этот перечень может дополняться.

2. Нарушение интеллектуальной собственности.

Этот пункт включает в себя:

товарный знак, который используется в карточке товара или нанесен на товар;

коммерческое обозначение или фирменное наименование продавца;

объекты авторских прав, используемых в карточке товара или нанесенных на товар;

иные результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, связанные с товаром.

Если продавец через цифровой арбитраж докажет, что у него украли перечисленное выше, а также предоставит доказательства, то укравшему могут заблокировать карточку, личный кабинет и назначить штраф.

3. Нарушения при упаковке и маркировке.

В упаковке не должно быть грызунов, насекомых, птиц и других вредителей, а также следов их пребывания. При неоднократном выявлении маркетплейс вправе расторгнуть договор и удалить личный кабинет.

Кроме того, следует помнить о стикерах, штрихкодах, логотипах. Часть товаров подлежит обязательной маркировке — на ней должен содержаться DataMatrix-код с информацией о товаре и продавце.

4. Отсутствие сертификатов и прочей документации.

Для торговли нужны документы, которые подтверждают безопасность и оригинальность товаров.

Для ряда позиций сертификация не предусмотрена. Их можно продавать с отказным письмом, в котором указано, что это подтверждено законом.

5. Предоставление скидки в обмен на положительный отзыв.

Это считается недобросовестной конкуренцией. Нельзя отправлять клиентам буклеты, карточки, визитки с предложением бонусов за отзыв на товар.

6. Шантаж покупателя.

Нельзя угрожать, шантажировать, запугивать покупателей. Как ни странно, но такое встречается. Чаще всего это ответ на негативный отзыв или комментарий покупателя.

7. Опоздание с поставками товара на склад.

Сроки устанавливает площадка. Wildberries дает продавцу всего 120 часов на пополнение запаса продукции. Затем следуют штрафы, блокировки, снижение рейтинга.

8. Подмена товара (этот пункт касается Wildberries).

Пересортица, путаница с размерами, моделями, цветом — это повод получить штраф от маркетплейса.

В случае, если коэффициент проблемного товара превысит 5%, продавцу заблокируют продажи до дня, в котором коэффициент проблемного товара не будет превышать значение 5%.

Проблемный товар — это товар, в котором обнаружены:

повреждения и недостатки, в том числе тары, упаковки или маркировки;

некомплектность и неполнота комплекта;

несоответствие товара информации в карточке или маркировке на упаковке товара.

9. Приобретение собственных товаров.

Самовыкуп делают для повышения рейтинга магазина, позиции. Это считается недобросовестной конкуренцией и мошенничеством с рейтингом. В таком случае селлеру недолго ждать санкций от площадки.

10. Манипуляции с поисковой выдачей.

Ориентация алгоритмов маркетплейсов зависит от поисковых запросов клиентов. На торговых платформах запрещено переполнять составные элементы карточек ключевыми словами.

Информация о продукте должна быть объективной, а карточка — располагаться в правильно выбранной категории. Нужно указывать реальное количество товара. Запрещено упоминать в названии бренды, на применение которых отсутствуют права.

11. Неправильный выбор категории.

Продавцы на маркетплейсе сами выбирают категорию для своих товаров. Порой случайно или умышленно размещают игровую консоль не в электронику, а в игрушки. Так можно временно снизить комиссии или быстрее продвинуться в топ.

Почему же временно? Просто рано или поздно площадка заметит такую оплошность и может заблокировать, приостановить или удалить карточку товара, а самостоятельно изменить категорию. Также карточку товара могут заблокировать, если продавец создал несколько карточек на один и тот же товар.

12. Ненадлежащая цена.

В обязанности селлера входит установка цены товара, чтобы она не была больше таких же наименований на других маркетплейсах и сайтах производителя.

Ориентиром служат текущие среднерыночные значения. Стоимость не должна превышать уровень при сравнении с аналогичной продукцией других производителей.

Ценовая политика подлежит специальному мониторингу. Так, Ozon при резком снижении, повышении цен или максимальных промокодах помещает товары в Карантин цен. Это дополнительная проверка, которая позволяет продавцу отследить корректность цены. Пока товары находятся в Карантине цен, их нельзя купить на Ozon.

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Особенности блокировок на отдельных маркетплейсах

Понимание особенностей блокировок на различных маркетплейсах поможет вам избежать проблем и успешно вести бизнес в онлайн–сфере. Рассмотрим особенности блокировок на наиболее популярных торговых площадках:

Wildberries.

Считается более лояльным маркетплейсом. Из наказаний чаще применяются штрафы до миллиона рублей. Магазину дают сутки на устранение недостатка.

Ozon.

Лицензии и прочие свидетельства продавец загружает самостоятельно в личном кабинете.

Если селлер не является владельцем товарного знака, то ему нужно письмо от собственника. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей.

Продавец может быть наказан за отмену доставки товара, опоздания. Кроме того, тут запрещено завышать цену более чем на 7% от среднерыночной. За это карточку могут поместить в карантин цен. Наказание отменят после снижения стоимости до нормального уровня.

«Яндекс.Маркет».

На некоторые категории продукции продавцы обязаны предоставить один из документов:

сертификат соответствия;

декларацию соответствия;

отказное письмо — для товаров, которым не требуется ни декларация, ни сертификат соответствия.

Чтобы понять, под какие системы техрегулирования попадает тот или иной товар, нужно изучить нормативные документы и сопоставить их с его характеристиками.

Заблокировать могут за подделку сертификатов, странный IP, рекламу запрещенных товаров, повторную регистрацию, пополнение перечня товаров без уведомления площадки, недостоверное или неполное описание позиции.

Что нужно сделать для разблокировки товара или продавца

Блокировка — это убытки и падение рейтинга. Но в большинстве случаев магазин или карточку повара можно разблокировать. Для этого сделайте следующее:

Выясните причину блокировки. Обратитесь в техподдержку. Отыщите нужный раздел. Если самим не удалось понять, за что вас заблокировали, уточните у специалистов. Опишите проблему максимально подробно. Ждите ответа до 48 часов. За это время соберите документы: паспорт, лицензии, сертификаты, разрешения. Их будут спрашивать. Будьте на связи, так как разблокировка требует не только времени, но и оперативных уточнений по ряду вопросов.

«Озон» и Wildberries чаще всего идут навстречу селлерам и снимают блокировки. Но «Яндекс.Маркет» не столь лоялен и решение может не поменять.

Потому проще и выгоднее не нарушать предложенные площадкой правила.

Сервисы для торговли на маркетплейсах

Успешная торговля невозможна без делегирования ряда операций. Человеку сложно быть 24 часа в сутки в режиме многозадачности. Рано или поздно наступает момент выгорания. Это влечет за собой ошибки: со сроками, технические, в принятии решений. Использование наемного труда требует дополнительных трат и при этом не исключает все те же недочеты.

Облегчить труд селлера помогут специальные сервисы — например, «Модульселлер» от Модульбанка. Специалисты сервиса помогут вам запустить свой интернет-магазин на маркетплейсе: научат работать с площадками;

запустят продажи на одном или нескольких маркетплейсах;

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