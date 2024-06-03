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7 шагов к успешному партнерству: как найти идеальных поставщиков для кофейного бизнеса

Открытие собственной кофейни — не только интересный и перспективный бизнес, но и серьезный вызов. Один из ключевых факторов успеха — правильный выбор поставщиков оборудования, ингредиентов и расходных материалов. От качества и стабильности поставок напрямую зависит репутация вашего заведения и лояльность гостей. 
7 шагов к успешному партнерству: как найти идеальных поставщиков для кофейного бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вот несколько советов, которые помогут вам найти надежных партнеров и избежать типичных ошибок.

Посещайте отраслевые выставки и дегустации

Специализированные выставки, такие как Moscow Coffee and Tea Expo, PIR Expo, Coffee Tea Cacao Russian Expo — отличная возможность познакомиться с широким кругом поставщиков, увидеть оборудование и продукцию вживую, продегустировать образцы.

Здесь вы сможете пообщаться с представителями компаний, задать все интересующие вопросы, узнать об условиях сотрудничества и новинках ассортимента.

Также полезно бывать на дегустациях, которые регулярно проводят обжарщики кофе и поставщики чая. Вы сможете попробовать разные сорта, оценить их вкусовые качества, подобрать оптимальные варианты для своей кофейни.

Изучайте возможности онлайн-маркетплейсов

Если у вас нет возможности часто ездить на выставки, загляните на онлайн-площадки, объединяющие поставщиков для кофеен и ресторанов. Это удобный инструмент для поиска партнеров и сравнения цен.

Обратите внимание на платформу CafeStore. Здесь представлен широкий ассортимент товаров для кофейного бизнеса: профессиональные кофемашины и кофемолки ведущих брендов, посуда и аксессуары, ингредиенты от крупнейших обжарщиков, расходные материалы, элементы декора и даже мебель. Всего более 15 000 товаров от 400 проверенных поставщиков.

Главные преимущества Cafe.Store:

  • Удобный подбор оборудования по параметрам: типу, производителю, цене. Подробные описания, фото, видео, характеристики и отзывы покупателей помогают сделать выбор.

  • Выгодные цены и регулярные акции. Можно существенно сэкономить на старте и в процессе работы кофейни.

  • Оборудование можно взять в лизинг на привлекательных условиях — от 6 до 60 месяцев, с авансом от 10%.

  • Оперативная доставка по Москве, Санкт-Петербургу и всей России. Можно заказать установку и обучение персонала.

  • Качественный сервис: персональный менеджер, помощь в подборе, консультации, гарантия.

  • Постоплата. Вы можете купить любые товары сейчас, а оплатить счета в течение 21 дня.

  • Бухгалтерское обслуживание. Ведение, создание отчетов и консультации уже включены.

  • Модулькасса бесплатно. Подключение эквайринга со ставкой 0%.

Спрашивайте мнение коллег по бизнесу

Не стесняйтесь обращаться за советом к владельцам и управляющим других кофеен, особенно тех, кто давно и успешно работает на рынке. Узнайте, каких поставщиков они могут порекомендовать, а с кем, напротив, лучше не связываться. Личный опыт коллег поможет отсеять ненадежных партнеров и получить инсайдерскую информацию.

Не ограничивайтесь общением с локальным кофейным сообществом. Обзаведитесь знакомствами с коллегами из других городов, участвуйте в форумах, вступите в группы в социальных сетях, посвященные кофейной индустрии. Чужой опыт поможет вам избежать типичных ошибок и найти проверенных партнеров.

Запрашивайте образцы и коммерческие предложения

Состоявшийся разговор с поставщиком — это еще не повод немедленно делать заказ. Следующий шаг — запросить образцы продукции и детальные коммерческие предложения у нескольких компаний. Так вы сможете объективно оценить и сравнить качество товаров, цены, ассортимент, условия оплаты и доставки.

Обязательно попросите образцы кофейных зерен и других ингредиентов, которые планируете использовать в работе кофейни. Проведите дегустацию с командой, при необходимости привлеките экспертов.

Только так вы сможете выбрать продукты, которые максимально соответствуют вашей концепции и будут востребованы гостями.

Внимательно изучите коммерческие предложения. Помимо цены, важны и другие факторы: минимальный объем заказа, стоимость и сроки доставки, условия оплаты, наличие дополнительных услуг (обучение персонала, сервисное обслуживание оборудования). Попросите подробно расписать все условия сотрудничества и закрепить их в договоре.

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Проверяйте сертификаты и документы

Выбирая поставщика, убедитесь, что у него есть все необходимые сертификаты на продукцию и оборудование, разрешительные документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.

Особенно тщательно проверяйте сертификаты на кофе. Зерно должно быть свежим, правильно обжаренным, без посторонних примесей и запахов. Наличие международных сертификатов, таких как UTZ, Rainforest Alliance, Organic, Fair Trade, говорит об ответственном подходе производителя и высоком качестве продукции.

Не стесняйтесь просить поставщика предоставить документы на оборудование — технические паспорта, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации. Если оборудование импортное, должны быть сертификаты соответствия российским стандартам и разрешения на ввоз и использование.

Обращайте внимание на уровень сервиса

При выборе поставщика оцените не только качество и стоимость его продукции, но и уровень сервиса. От этого фактора во многом зависит стабильность вашей работы и возможность оперативно решать возникающие вопросы.

Также обратите внимание, предлагает ли поставщик обучение вашего персонала — это актуально при покупке нового оборудования или внедрении новых продуктов. Готов ли он провести выездной семинар или мастер-класс для вашей команды? Включена ли стоимость такого обучения в договор или оплачивается отдельно? Все эти моменты лучше уточнить заранее.

Начинайте с небольших закупок

Если вы нашли нового перспективного поставщика, не спешите делать у него крупный заказ. Начните сотрудничество с небольших объемов. Так вы сможете проверить продукцию в деле, понаблюдать за уровнем сервиса, скоростью доставки, оценить, насколько оправданы ваши ожидания.

Выбор правильных поставщиков — один из ключевых факторов успеха вашей кофейни. Уделите этому вопросу должное внимание, не пожалейте времени на изучение рынка, общение с коллегами и потенциальными партнерами.

Воспользуйтесь возможностями, которые дают специализированные выставки, дегустации и профильные онлайн-площадки. Платформа CafeStore поможет вам быстро найти все необходимое для работы кофейни — от профессиональной техники и оборудования до ингредиентов и мебели. Здесь вы можете взять кофемашину в лизинг на выгодных условиях, а также приобрести все расходные материалы и кофейные зерна. 

Выбирайте партнеров, которым вы готовы доверять. Выстраивайте долгосрочные отношения, основанные на взаимном уважении и соблюдении договоренностей. Надежный поставщик всегда будет заинтересован в вашем успехе и развитии, ведь от этого зависит и его бизнес.

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