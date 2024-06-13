СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты

Бизнес постоянно ищет пути — как оптимизировать расходы и повысить эффективность финансовых операций. Одна из статей затрат для предпринимателей — это расходы на прием оплаты. Но благодаря СБП бизнес может существенно сэкономить на приеме платежей от физлиц по сравнению с традиционными тарифами на эквайринг.

Преимущества СБП бизнеса

Система быстрых платежей (СБП) стартовала в 2019 году. Она дает ряд преимуществ для предпринимателей:

Низкие комиссии. Благодаря приему оплат через СБП бизнес существенно экономит на банковской комиссии. Тариф СБП для юрлиц и ИП составляет 0,4–0,7% вместо 1,5–2,5% за эквайринг.

Мгновенные переводы. СБП обеспечивает мгновенное зачисление денег на счет получателя. Поэтому бизнес может быстро решать финансовые вопросы и избегать кассовых разрывов.

Удобство для клиентов. Благодаря СБП, клиенты могут легко оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов или мобильных приложений банков. Поэтому они смогут сделать покупку, даже если забыли банковскую карту дома. Это повышает лояльность покупателей и увеличивает продажи бизнеса.

Экономия на оборудовании. СБП — это альтернатива эквайрингу, которая позволяет снизить расходы на оборудование. Для приема платежей бизнесу не нужны терминалы, достаточно будет онлайн-кассы.

Программы лояльности. С 1 апреля 2024 года банки освободили от комиссий за перевод кэшбэка гражданам и возврат кэшбэка продавцу при отказе от покупки. Это делает программы лояльности СБП более привлекательными для бизнеса.

Для справки: СБП — выгодный инструмент не только для юридических, но и для физических лиц. Благодаря СБП, физлица могут осуществлять переводы между своими счетами в разных банках с минимальными комиссиями или вовсе без них. С 1 мая 2024 года лимит бесплатных переводов между своими счетами через СБП увеличили до 30 млн рублей в месяц. Ранее действовал лимит на такие переводы — 100 тыс. руб.

Основание — закон от 04.08.2023 № 482-ФЗ.

Сравнение с банковскими тарифами на эквайринг

Традиционно банки устанавливают достаточно высокие тарифы на прием платежей для бизнеса. Например, комиссия за прием оплаты картами составляет от 1,5%.

СБП предлагает более выгодные условия для бизнеса. Комиссии для юридических лиц или ИП за прием оплаты по СБП составляет 0,2%, 0,4% или 0,7% в зависимости от категории точки продаж. Это позволит бизнесу существенно сократить расходы на банковское обслуживание.

Рекомендации для бизнеса

Чтобы максимально эффективно использовать возможности СБП и сэкономить на переводах:

Подключитесь к СБП через банк, который предлагает наиболее выгодные условия для бизнеса. Настройте прием платежей через СБП на кассах и в интернет-магазине. Информируйте клиентов о возможности оплаты через СБП и ее преимуществах. Присоединяйтесь к программам лояльности СБП, например — кэшбэк, чтобы повысить привлекательность компании для клиентов.

Модульбанк — надежный партнер для бизнеса

Модульбанк — одним из банков, который активно развивает услуги СБП для бизнеса. Этот банк предлагает выгодные тарифы и удобные сервисы для предпринимателей, включая:

Бесплатное подключение к СБП.

Низкие комиссии за переводы и прием оплаты через СБП.

Удобный интернет-банк и мобильное приложение для управления финансами.

Интеграцию с популярными бухгалтерскими и CRM-системами.

Квалифицированную поддержку клиентов.

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Система быстрых платежей открывает новые возможности для бизнеса по оптимизации расходов на банковские переводы и прием оплаты. Благодаря низким комиссиям, мгновенным переводам и удобству для клиентов, СБП становится все более привлекательной альтернативой традиционным банковским услугам.

Бизнесу стоит внимательно изучить предложения банков по подключению к СБП и выбрать наиболее выгодные условия для своих нужд. Сотрудничество с такими инновационными банками, как Модульбанк, поможет предпринимателям эффективно управлять финансами и развивать свой бизнес.

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