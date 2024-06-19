Модульбанк запустил прием оплат с мобильного телефона по NFC

Приложение для бизнеса ModulPay от Модульбанка теперь поддерживает прием оплаты от клиентов банковскими картами через NFC-модуль телефона.

Теперь у предпринимателей появился еще один способ принимать у клиентов безналичные платежи.

ModulPay — уже сейчас полнофункциональный платежный сервис, и он постоянно обновляется новыми возможностями и интеграциями.

«Мы также добавили возможность работы с онлайн-кассой для оплат с помощью мобильного телефона по NFC. Фискализация и каталог товаров и все платежные приложения интегрированы в общую экосистему Модулькассы. После приема оплаты, фискализация проходит автоматически», — поясняет Юрий Васильев, директор по платежным сервисам Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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