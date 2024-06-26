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Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил юридическую страховку для селлеров

Банк для предпринимателей Модульбанк и страховая компания BestInsure разработали программу юридического страхования для продавцов на маркетплейсах на базе направления Модульюрист.

В нее входит все, что нужно для спокойной работы на маркетплейсах: безлимитные консультации с юристом по бизнесу и личным вопросам, подготовка типовых документов и досудебных претензий, регулярные обзоры правовых новостей и ключевых изменений в правилах работы на маркетплейсах, оценка судебных перспектив, покрытие до 50 000 рублей расходов на представительство в суде.

«Модульюрист — проактивный сервис. Мы уже на этапе онбординга делаем правовой аудит и оцениваем бизнес клиента с разных сторон, чтобы в дальнейшем сократить риски возникновения юридических проблем до минимума», — говорит Александр Блинков, руководитель сервиса Модульюрист в Модульбанке.

Модульюрист самостоятельно отслеживает изменение в законодательстве и важные пункты договора и сам приходит к клиенту, когда нужно снизить риски.

За полтора года работы у клиентов Модульюриста было несколько судов, в том числе суды по госзакупкам и с крупным маркетплейсом — клиенты банка выиграли все суды.

Сейчас Модульюрист — это продукт по подписке, который включает в себя безлимитные консультации, разработки корпоративных документов, локально-нормативных актов, курьерский сервис, проверку контрагентов и личного менеджера.

Вся ситуативная помощь — переговоры, досудебное урегулирование, защиту в суде и решение личных вопросов предпринимателя — реализована в форме «модулей», которые можно подключать на короткий промежуток, когда того требуют обстоятельства. Все услуги в рамках модулей также безлимитны.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KcdzW

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