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Где и как искать поставщиков для маркетплейсов 2024

Надежный поставщик — одна из главных составляющих успеха на маркетплейсе, причем в постоянном поиске действительно хороших партнеров находятся как начинающие селлеры, так и опытные продавцы. Рассказываем, где искать поставщиков и на что обратить внимание при выборе.
Где и как искать поставщиков для маркетплейсов 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Производители, дистрибьюторы... С кем работать селлеру

Оптовые поставщики (а именно у них будет закупаться товар, даже если нужна небольшая партия) могут продавать собственную продукцию или заниматься перепродажей. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, поэтому рассмотрим их подробнее.

Производители

Как понятно из названия, производители продают тот товар, который произвели сами. Казалось бы, зачем искать посредника, есть можно обратиться напрямую к производителю? К сожалению, это возможно не всегда: практически все производители отгружают товар только большими партиями. 

При этом для селлера, который готов работать с большими партиями, в сотрудничестве с производителем есть множество преимуществ.  Это и отсутствие наценки посредников, и гарантия приобретения оригинальной продукции, и минимальный риск возникновения перебоев с поставками.

Также встречаются производители, которые не работают с покупателями напрямую, а реализуют свою продукцию только через официальных посредников

Дистрибьюторы

Официальные представителидистрибьюторы — приобретают товар у производителей и затем реализуют его более мелкими партиями. Закупочная стоимость продукции возрастает (по сравнению с производителями), но зато селлеры получают возможность купить даже небольшое количество заинтересовавшего товара. 

Иногда дистрибьюторы имеют эксклюзивные права на продажу какой-либо продукции. В этом случае вариант только один — покупка товара с наценкой.

Для селлеров, которые работают с большим ассортиментом, сотрудничество с дистрибьюторами считается оптимальным вариантом.

Да, придется переплачивать, но сформировать ассортимент магазина будет гораздо легче, так как через дистрибьютора возможен заказ товаров от различных производителей.

Импортеры

В отличие от дистрибьюторов, импортеры поставляют продукцию, приобретаемую у зарубежных производителей. При этом селлеру не нужно заботиться о таможенном оформлении и доставке из-за рубежа. Наценка импортеров будет выше, но зато селлер получит возможность продавать товары от зарубежных производителей. 

В большинстве случаев импортеры предоставляют возможность закупки пробной партии. Главный минус (не считая наценки) заключается в том, что если у импортера закончатся нужные вам товары, ждать новой поставки придется достаточно долго. Этот момент нужно обязательно учитывать при формировании ассортимента своего магазина на маркетплейсе и своевременно пополнять товарные остатки.

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Где искать поставщика

Сейчас существует множество возможностей для поиска поставщиков, но не всегда огромное количество предложений помогает быстро найти подходящий вариант. Самостоятельный поиск оптового продавца, особенно для начинающего селлера — задача со звездочкой. Но если вы все-таки решили попробовать свои силы в этом непростом деле, советуем обратить на наиболее популярные способы:

  • Агрегаторы. Популярный способ, с которого начинают поиск многие селлеры — агрегаторы поставщиков. По сути, это каталог, в котором собрана информация (в том числе контакты) об оптовых продавцах. Процесс поиска, как правило, стандартный: в соответствующее поле вводим название товара и изучаем результаты. Правда, нужно понимать, что найти уникальный товар и выгодные условия таким способом удается нечасто: агрегаторами пользуются и ваши конкуренты. Высок риск, что на маркетплейсе окажутся одинаковые товары по примерно одинаковой стоимости и конкурировать будет сложнее.

  • Поисковые системы. В строке поиска пишем «поставщики для маркетплейсов», «купить оптом» и дополнительно указываем категорию продукции или конкретный товар (если уже определились с тем, что хотите продавать). Также к поисковому запросу можно добавить свой город. Если хотите найти товары от производителя, дополните запрос словами «фабрика», «от производителя». Конечно, по таким запросам появляется огромное количество предложений, но не все из них заслуживают внимания. Не стоит просматривать только первые страницы: нередко хороших поставщиков можно найти и не в топе выдачи;

  • Выставки. Главный плюс выставочных мероприятий — это возможность лично «познакомиться» с товаром, убедиться в его качестве и соответствии своим требованиям. Благодаря тому, что на выставках обычно бывает много участников, практически всегда возможно найти что-то интересное, обзавестись нужными контактами, а, возможно, и придумать новое направление для развития своего магазина на маркетплейсе. Информацию о выставках ищут в интернете, но есть нюанс: такие мероприятия проводятся не каждый день (и даже не каждый месяц).

  • Тематические медиа. Онлайн-версии тематических СМИ доступны в Интернете, и в них практически всегда есть рекламные блоки с предложениями от поставщиков. Например, вы хотите продавать товары для туризма. Ищите специализированные издания и изучайте информацию: это хороший фильтр от недобросовестных поставщиков.

  • Социальные сети. Поиск поставщиков в социальных сетях обладает своими особенностями, поскольку здесь встречается много недостоверной или просто не имеющей отношения к делу информации. Искать предложения можно как в специализированных группах, так и на страницах производителей и оптовиков.

  • Рекомендации знакомых и друзей. «Сарафанное радио» никто не отменял, особенно если вы ищете поставщика в своем регионе. Возможно, кто-то из ваших знакомых готов поделиться хорошим контактом оптового продавца или знает производителя, который ищет новые каналы сбыта. Из плюсов — минимальные риски и экономия на логистике. Но, к сожалению, ассортимент, скорее всего, будет достаточно ограниченным.

Если вы точно знаете, что именно хотите продавать, изучите информацию о производителе на этикетке и обратитесь нему напрямую.

Из плюсов — уверенность в качестве, поскольку работа ведется напрямую. При этом для небольших партий условия, как и обычно при работе с производителями, могут быть не очень выгодными.

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На что обратить внимание при выборе поставщика

Будет ли бизнес на маркетплейсе прибыльным, напрямую зависит от закупочной стоимости товара. Но ориентироваться только на цены не стоит. Можно найти действительно недорогую продукцию, но в итоге ее качество окажется сомнительным или поставщик не сможет обеспечивать быструю доставку. 

Эксперты рекомендуют обязательно учитывать несколько главных критериев при выборе поставщика:

  • Условия сотрудничества.

Минимальная сумма заказа, порядок возврата товаров ненадлежащего качества, скидки в зависимости от объема и другие условия договора — важные моменты, которые не стоит игнорировать.

Некоторые селлеры, найдя, казалось бы, хороший товар по выгодной стоимости, не обращают внимания на формальности. Но при возникновении проблем (например, поставщик отправил некачественную продукцию) об условиях договора все же придется вспомнить. И здесь важно обезопасить себя от неприятных сюрпризов и выяснить основные положения на начальном этапе.

  • Качество товаров.

Для работы на маркетплейсе селлер должен иметь все необходимые сертификаты качества и декларации соответствия. Отсутствие документации в некоторых случаях может привести к привлечению к ответственности. Если поставщик не готов предоставить сертификаты, заключать договор не рекомендуется.

  • Репутация поставщика на рынке.

Постарайтесь найти максимум информации о поставщике в открытых источниках. Помочь в принятии решения могут отзывы от других селлеров: те, кто уже работал с заинтересовавшим поставщиком, способны оценить все плюсы и минусы.

  • Ассортимент товаров.

Если вы планируете продавать на маркетплейсе различные товары, а не что-то одно, лучше поискать поставщика, который способен предложить максимальный ассортимент

  • Во-первых, закупка у одной компании, а не у нескольких, помогает сэкономить на доставке. 

  • Во-вторых, меньше времени тратится на рутину и документооборот. 

  • В-третьих, тщательно проверить одного поставщика гораздо проще, чем нескольких. В результате, заказав весь товар у одного продавца, селлер сможет быстрее сосредоточиться на его продвижении на маркетплейсе.

  • Сроки поставки.

От того, насколько быстро поставщик сможет выполнить заказ, напрямую зависит прибыль селлера. В условиях жесточайшей конкуренции важен буквально каждый день, особенно если вы продаете неуникальный товар;

  • Ценовая политика. 

Определяющим критерием при выборе поставщика все же остается ценовая политика. Сравнивайте цены у нескольких поставщиков и обязательно учитывайте дополнительные расходы. Возможно, более выгодным окажется вариант, при котором стоимость будет немного выше, но зато поставщик предложит бесплатную доставку и рассрочку платежа.

Узнать оптимальную закупочную стоимость товара с учетом особенностей вашего бизнеса помогают специальные калькуляторы.

Также нужно убедиться, что поставщик работает с той формой организации, которая зарегистрирована у вас — юридическое лицо (например, ООО), индивидуальный предприниматель или самозанятый.

Еще одна рекомендация, которой советуют придерживаться и опытные селлеры, и эксперты — проведение тестовой закупки. Не нужно воспринимать ее как неоправданные расходы: в ходе тестовой закупки вы сможете узнать, как в действительности работает поставщик и убедиться в качестве товаров.  

Ищем поставщика: пошаговая инструкция

Итак, вы точно решили попробовать свои силы на маркетплейсе или найти новый товар для уже работающего магазина. 

В первую очередь, нужно все-таки проанализировать рынок: вы должны иметь четкое представление о том, какой именно товар будет востребован среди покупателей маркетплейса и по какой цене его реально продать. Исследование рынка способно реально помочь в выборе поставщика, так как будет легче отбросить однозначно невыгодные предложения. Затем можно приступать непосредственно к поиску поставщика:

  1. Изучите предложения. Чтобы не потеряться во множестве вариантов, рекомендуется составить список из наиболее подходящих предложений и выписать самые значимые моменты — цена, наличие сертификатов на продукцию, стоимость доставки, объем минимального заказа.

  2. Проверьте поставщика. Сотрудничество с ненадежным поставщиком может свести на нет все усилия по запуску магазина на маркетплейсе. Поэтому тщательно проверьте всю доступную информацию о заинтересовавшем поставщике и изучите отзывы.

  3. Установите контакт. Начинать переговоры о сотрудничестве нужно с обсуждения условий договора (цена товаров, сроки, возврат и обмен, порядок оплаты и т.д.) и других значимых деталей.

  4. Сделайте тестовую закупку. Тестирование продукции позволит убедиться в качестве товара и на практике проверить, как выстраивается работа с конкретным поставщиком.

  5. Заключите договор. Если тестовая закупка прошла успешно, можно переходить к заключению договора. Среди обязательных пунктов — характеристики товара (это обезопасит от поставки другой продукции), критерии качества, порядок разрешения споров, ответственность поставщика в случае задержки сроков.   

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На заключении договора и переходе к этапу поставок работа с поставщиком не заканчивается. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, рекомендуется постоянно отслеживать качество поставляемых товаров и следить за соблюдением сроков. Это поможет избежать поступления в ваш магазин продукции ненадлежащего качества и срыва поставок.

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