Модулькасса и Модульбанк дарят три месяца торгового эквайринга с комиссией 0%

При покупке терминала эквайринга в Модулькассе и открытии счета в Модульбанке, каждый новый клиент получает три месяца пользования торговым эквайрингом за 0%.

Комиссия будет списываться со счета, но ежемесячно возвращаться на него в виде кэшбэка. Начиная с третьего месяца, ставка по эквайрингу — от 1,25 % в месяц.

«Чтобы воспользоваться условиями акции, нужно купить терминал эквайринга в Модулькассе и открыть счет в Модульбанке. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий терминал для конкретного типа бизнеса. Теперь достаточно просто подключить торговый эквайринг – и можно начинать продавать!», — говорит Дмитрий Аристов, советник председателя правления Модульбанка, директор Модулькассы.

Торговый эквайринг от Модульбанка подключается в течение дня. Дополнительно можно подключить опцию «Моментальный вывод» в личном кабинете и выводить выручку на счет день в день.

О Модульбанке и Модулькассе

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2014 году Модульбанк выступил в качестве основателя дочерней компании Модулькасса, специализирующейся на поставке, техническом обслуживании и консультациях по кассовому оборудованию.

Модулькасса предлагает удобные и выгодные решения для кассиров предприятий различных отраслей, независимо от размера бизнеса, как для онлайн-торговли, так и для физических расчетов с покупателями.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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