Модульбанк обновил возможности работы с корпоративными картами 

Модульбанк добавил новые опции для работы с корпоративными банковскими картами в веб-версии личного кабинета. Теперь предприниматели могут выставлять собственные лимиты на онлайн-покупки и выдачу наличных, а также самостоятельно устанавливать и изменять пин-коды и номера телефонов для информирования.

Осенью 2023 года Модульбанк обновил функционал счетов, к которым привязаны пластиковые и цифровые бизнес-карты.

Теперь можно разделять операции по карточному счету по номерам карт — на личные, корпоративные или любые другие группы расходов, брать банковские выписки с разделением по номеру карты и анализировать операции по каждой карте.

С одного карточного счета можно отслеживать выписки по всем номерам карт, которые к нему привязаны. Функция доступна в веб-версии личного кабинета Модульбанка. Выписку можно отправить на e-mail или сразу скачать.

Бизнес-карты разработаны для предпринимателей, которые часто делают закупки для бизнеса. Модульбанк может выпустить необходимое количество цифровых карт, которые будут привязаны к расчетному счету.

При это не обязательно заказывать пластик. Цифровые карты можно привязать к телефонам своих сотрудников и таким образом контролировать расходы.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года

Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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