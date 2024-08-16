Модульбанк запустил два Телеграм-бота для управления продажами на маркетплейсах

Модульбанк запустил два Телеграм-бота для продавцов на маркетплейсах — МодульМетрика и МодульОтвет. Они помогут селлеру сэкономить время при анализе данных о продажах и обработке клиентских отзывов.

С помощью МодульМетрики можно мгновенно узнавать о своих продажах, выкупах и возвратах, скачивать отчеты о продажах за 30, 60 или 90 дней, контролировать коэффициент на логистику, анализировать эффективность ключевых слов. Также в бот можно добавить сотрудников для совместной работы.

МодульОтвет позволяет обрабатывать отзывы и вопросы клиентов прямо в Телеграм. Он уведомляет предпринимателя о новых отзывах и генерирует ответы с использованием AI-алгоритмов. Вы сами выбираете режим для работы, всего их 3: ручной, полуавтоматический или автоматический.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 году в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления деньгами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более двадцати пяти тысяч селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с профессиональной фотостудией в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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