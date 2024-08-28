10 главных ошибок при выходе на маркетплейсы 2024: как их избежать

Выбор товара для маркетплейса — это основа основ: от того, что именно вы будете продавать, зависит буквально все.

Ошибиться на этом этапе очень легко, и нередко даже те предприниматели, которые имеют опыт офлайн-торговли, при выходе на маркетплейсы испытывают сложности именно с выбором товара.

Существует несколько вариантов развития событий, которые с высокой долей вероятности приведут к проблемам:

Выход на площадку с непопулярным товаром. Закупка товара, на который отсутствует спрос (или он очень низкий) — верный способ уничтожить бизнес на старте. Чаще всего это происходит так: продавца заинтересовал какой-то товар, он пришел на площадку и увидел, что эта позиция или отсутствует, или есть всего у пары селлеров.

Для неопытного продавца такая ситуация может показаться выгодной — минимум конкурентов, а, значит, при эффективном продвижении удастся легко привлечь покупателей. На практике отсутствие конкурентов иногда свидетельствует лишь об одном: товар не нужен и не интересен покупателю. В итоге у вас не будет конкурентов, но не будет и покупателей.

Выбор для старта трендового товара. На трендовых товарах действительно несложно заработать, но есть и серьезный риск: спрос на такие позиции часто держится непродолжительное время, за которое начинающий селлер просто не успеет найти «своих» покупателей. В результате в закупку трендового товара вложены деньги, а продать его на пике популярности вы не успеете, и остатки будут просто лежать на складе.

Закупка популярного товара из высококонкурентной категории. Выбор для старта товара, который хорошо продается, кажется очевидным решением, но не все так однозначно. Как правило, за популярными товарами покупатели чаще всего приходят к лидерам ниши: опытные продавцы способны предложить самую выгодную цену, а у новичков такой возможности нет. Конкурировать в подобной ситуации практически невозможно.

Отказ от расчета юнит-экономики. Перед выходом на маркетплейс с любым товаром убедитесь, что продавать его будет выгодно именно вам, а не какому-то другому селлеру. Рассчитать, сколько вы заработаете (или, наоборот, потеряете) с продажи каждого товара помогает юнит-экономика.

Самый простой расчет — считаем доходы и расходы, а затем вычисляем разницу между ними. Обратите внимание: учитываются все без исключения расходы — и комиссия, и налоги, и подключение к сервисам автоматизации, и продвижение. Все эти расходы должны покрываться наценкой, а после — оставаться прибыль. Упростить процесс расчета помогают специальные таблицы.

Что делать? Обязательно рассчитывайте юнит-экономику, изучайте запросы в поисковиках и внутреннюю аналитику самих маркетплейсов, а также пользуйтесь возможностями специализированных сервисов. Как правило, такие сервисы помогают отслеживать динамику продаж, изучать рынок и конкурентов. Ищите тренды, которые только набирают популярность, не игнорируйте зарубежные маркетплейсы и блогеров: нередко именно там удается «подсмотреть» перспективные идеи.