Модульбанк обновил сервис облачных касс в смартфоне

Модульбанк совместно с Модулькассой обновили сервис по удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб.

Предприниматели могут использовать Модулькассу как единый центр управления и подключить к ней неограниченное количество смартфонов для удаленного приема платежей. Каждый смартфон в этом случае превращается в полноценную мобильную кассу, может принимать платежи, выбивать облачные чеки и передавать данные в ОФД и ФНС. Все платежные операции при этом находятся под защитой Модульбанка.

Теперь курьер может не только пробивать чеки по 54‑ФЗ прямо со смартфона, но и подключить к смартфону дополнительный терминал эквайринга по Bluetooth для более быстрого и удобного приема оплат от покупателей. Все операции происходят прямо в смартфоне.

Курьер формирует чек на оплату в приложении смартфона, выбирает способ оплаты: картой или наличными. После оплаты касса в смартфоне отправляет электронный чек покупателю, передает информацию в физическую кассу, а физическая онлайн‑касса передает данные в ОФД и ФНС.

«Облачная касса в смартфоне позволяет сэкономить и не таскать с собой терминал. Это удобно для курьеров, которые передвигаются по городу пешком. И это значительная экономия на фискальной технике для компании, которые держат большой штат курьеров и выездных продавцов. При этом все фискальные данные хранятся в надежном месте», — говорит Дмитрий Аристов, советник председателя правления Модульбанка, генеральный директор Модулькассы.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

О Модулькассе

Модулькасса — поставщик надежных онлайн-касс, с высоким уровнем сервиса и клиентоориентированности.

В Модулькассе есть все, что может понадобиться предпринимателю для соблюдения 54-ФЗ. В Модулькассе можно приобрести оборудование для любого типа бизнеса, от онлайн-касс и терминалов до чековых лент.

Лояльные предложения от компании позволяют взять оборудование в аренду или собственность.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K4Sah