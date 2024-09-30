Расчеты с Китаем: в чем трудности, и какие есть возможности

Российские импортеры стали чаще сталкиваться с трудности в расчетах с китайскими поставщиками. Они вынуждены искать обходные пути, терять время и деньги. Рассказываем, какие способы расчетов с партнерами из Китая работают в 2024 году.

Сложности расчетов с Китаем в 2024 году

Несмотря на дружеские отношения, платежи между Россией и Китаем стали проходить сложнее из-за ужесточения политики китайских банков, которые опасаются вторичных санкций.

Помимо отключения банков от SWIFT и поисков банков, которые могут работать с ВЭД, предприниматели сталкиваются с такими проблемами:

Доскональная проверка. Платежи из России или других стран, которые могут быть связаны с Россией, подвергаются тщательной проверке.

Отказ в приеме платежей. Десятки миллиардов юаней застряли в процессе транзакций. Они не дошли до получателей и не вернулись отправителям. Многие платежи возвращаются без исполнения.

Требование подтверждения. Некоторые российские банки, которые не попали под санкции, требуют от импортеров письменное подтверждение от китайского банка о готовности принять платеж.

Территориальные ограничения. Китайские поставщики готовы искать и открывать счета в менее строгих региональных банках Китая. Но теперь некоторые китайские банки не позволяют бизнесу открывать счета в других провинциях, если клиент там не ведет бизнес.

Как переводить деньги в Китай в 2024 году

Итак, способы расчетов с китайскими поставщиками в 2024 году:

1. Прямой перевод через китайский банк. Некоторые китайские банки продолжают сотрудничать с Россией, что позволяет переводить деньги напрямую.

Преимущества:

Законность — перевод проходит легально без участия третьих лиц и сомнительных схем.

Надежность и безопасность — перевод осуществляется через официальные банковские каналы.

Недостатки:

Длительные сроки — перевод может занимать от 20 до 25 дней, что делает этот способ непрактичным для срочных операций.

Риск отказа — нет гарантии успешного прохождения платежа.

Модульбанк по-прежнему проводит валютные переводы. Работаем с локальными валютами некоторых стран Азии и СНГ.

2. Платежные агенты — альтернативный способ перевода денег в обход санкций через третьи страны.

Преимущества:

Скорость — перевод проходит быстро, без задержек, характерных для банковских транзакций.

Обход санкций — можно перевести деньги даже при наличии ограничений на обслуживающий банк.

Недостатки:

Высокие комиссии — больше, чем при прямом банковском переводе.

Риски — платежный агент может оказаться мошенником и завладеть деньгами.

3. Криптовалюты. Их использование в международных расчетах становится более популярным.

Преимущества:

Высокая скорость — транзакции проходят без задержек, свойственных традиционным банковским операциям.

Выгода — комиссионные за переводы в криптовалюте могут быть значительно ниже банковских.

Недостатки:

Волатильность — цена криптовалюты может резко колебаться, что приводит к риску потери средств.

Риск утери доступа к средствам — при потере ключей от криптовалютного кошелька, доступ к деньгам будет утерян без возможности восстановления.

Не везде легально — в некоторых странах криптовалюта запрещена.

4. Карты третьих стран для обхода санкций с помощью друзей. Используя банковские карты друзей или родственников в Казахстане или ОАЭ, можно перевести деньги в Китай, миновав российские банки.

Преимущества:

Обход санкций — можно перевести деньги даже при наличии ограничений на банковские операции.

Высокая скорость — переводы проходят быстро, без лишних бюрократических процедур.

Недостатки:

Дорого — транзакции через карты третьих стран могут сопровождаться высокими комиссиями.

Риск блокировки — карта может быть заблокирована в любой момент по причинам, на которые предпринимать повлиять не в силах.

5. Расчеты в рублях. Можно рассчитываться рублями через небольшие региональные банки Китая.

Преимущества:

Меньше рисков.

Скорость решений — решения об исполнении или возврате платежей проходят быстрее.

Нет потери на курсе на стороне отправителя — при переводах в рублях взимается только комиссия за валютный контроль.

Недостатки:

Потеря на курсе у получателя — может компенсировать, заложив в сумму счета.

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Как минимизировать риски при расчетах с Китаем

Вот несколько простых правил для безопасных расчетов с китайскими партнерами:

Избегайте сомнительных схем и посредников, которые обещают золотые горы за низкие комиссии . За этим могут скрываться мошенники и нарушение законодательства.

Криптовалютные расчеты — это высокий риск потери денег на скачках курса. Просчитайте, к каким изменениям курса может устоять ваш бизнес и может ли вообще.

Храните все документы по сделке , держите их наготове на случай запроса китайским банком для проверки.

Рассмотрите возможность проведения платежей в рублях.

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