Расчеты с Китаем: в чем трудности, и какие есть возможности

Сложности расчетов с Китаем в 2024 году
Несмотря на дружеские отношения, платежи между Россией и Китаем стали проходить сложнее из-за ужесточения политики китайских банков, которые опасаются вторичных санкций.
Помимо отключения банков от SWIFT и поисков банков, которые могут работать с ВЭД, предприниматели сталкиваются с такими проблемами:
Доскональная проверка. Платежи из России или других стран, которые могут быть связаны с Россией, подвергаются тщательной проверке.
Отказ в приеме платежей. Десятки миллиардов юаней застряли в процессе транзакций. Они не дошли до получателей и не вернулись отправителям. Многие платежи возвращаются без исполнения.
Требование подтверждения. Некоторые российские банки, которые не попали под санкции, требуют от импортеров письменное подтверждение от китайского банка о готовности принять платеж.
Территориальные ограничения. Китайские поставщики готовы искать и открывать счета в менее строгих региональных банках Китая. Но теперь некоторые китайские банки не позволяют бизнесу открывать счета в других провинциях, если клиент там не ведет бизнес.
Как переводить деньги в Китай в 2024 году
Итак, способы расчетов с китайскими поставщиками в 2024 году:
1. Прямой перевод через китайский банк. Некоторые китайские банки продолжают сотрудничать с Россией, что позволяет переводить деньги напрямую.
Преимущества:
Законность — перевод проходит легально без участия третьих лиц и сомнительных схем.
Надежность и безопасность — перевод осуществляется через официальные банковские каналы.
Недостатки:
Длительные сроки — перевод может занимать от 20 до 25 дней, что делает этот способ непрактичным для срочных операций.
Риск отказа — нет гарантии успешного прохождения платежа.
Модульбанк по-прежнему проводит валютные переводы. Работаем с локальными валютами некоторых стран Азии и СНГ.
2. Платежные агенты — альтернативный способ перевода денег в обход санкций через третьи страны.
Преимущества:
Скорость — перевод проходит быстро, без задержек, характерных для банковских транзакций.
Обход санкций — можно перевести деньги даже при наличии ограничений на обслуживающий банк.
Недостатки:
Высокие комиссии — больше, чем при прямом банковском переводе.
Риски — платежный агент может оказаться мошенником и завладеть деньгами.
3. Криптовалюты. Их использование в международных расчетах становится более популярным.
Преимущества:
Высокая скорость — транзакции проходят без задержек, свойственных традиционным банковским операциям.
Выгода — комиссионные за переводы в криптовалюте могут быть значительно ниже банковских.
Недостатки:
Волатильность — цена криптовалюты может резко колебаться, что приводит к риску потери средств.
Риск утери доступа к средствам — при потере ключей от криптовалютного кошелька, доступ к деньгам будет утерян без возможности восстановления.
Не везде легально — в некоторых странах криптовалюта запрещена.
4. Карты третьих стран для обхода санкций с помощью друзей. Используя банковские карты друзей или родственников в Казахстане или ОАЭ, можно перевести деньги в Китай, миновав российские банки.
Преимущества:
Обход санкций — можно перевести деньги даже при наличии ограничений на банковские операции.
Высокая скорость — переводы проходят быстро, без лишних бюрократических процедур.
Недостатки:
Дорого — транзакции через карты третьих стран могут сопровождаться высокими комиссиями.
Риск блокировки — карта может быть заблокирована в любой момент по причинам, на которые предпринимать повлиять не в силах.
5. Расчеты в рублях. Можно рассчитываться рублями через небольшие региональные банки Китая.
Преимущества:
Меньше рисков.
Скорость решений — решения об исполнении или возврате платежей проходят быстрее.
Нет потери на курсе на стороне отправителя — при переводах в рублях взимается только комиссия за валютный контроль.
Недостатки:
Потеря на курсе у получателя — может компенсировать, заложив в сумму счета.
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Как минимизировать риски при расчетах с Китаем
Вот несколько простых правил для безопасных расчетов с китайскими партнерами:
Избегайте сомнительных схем и посредников, которые обещают золотые горы за низкие комиссии. За этим могут скрываться мошенники и нарушение законодательства.
Криптовалютные расчеты — это высокий риск потери денег на скачках курса. Просчитайте, к каким изменениям курса может устоять ваш бизнес и может ли вообще.
Храните все документы по сделке, держите их наготове на случай запроса китайским банком для проверки.
Рассмотрите возможность проведения платежей в рублях.
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Комментарии1
А с Тайским батом рабоаете?