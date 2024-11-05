Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС

Модульбанк запустил консультации и сервисы для предпринимателей на УСН с НДС, чтобы помочь им подготовиться к налоговой реформе, которая стартует с 1 января 2025 года.

Специалисты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес-процессы под новые правила, и избежать дорогих ошибок.

«Бухгалтеры от Модульбухгалтерии выставляют счета-фактуры, ведут книгу покупок и продаж, рассчитывают НДС, готовят декларацию по НДС. При подключении МЧД и наличии электронной подписи мы также будем отправлять документы в контролирующие органы за предпринимателя», — поясняет Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, генеральный директор Модульбухгалтерии.

Опция «НДС на УСН» стоит 3 900 рублей дополнительно к базовому тарифу от 10 490 рублей в месяц. Акционная стоимость опции актуальна до конца декабря, затем цена изменится.

Помимо этого Модульбухгалтерия поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на требования ФНС, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Готовые интеграции с системами складского учета позволяют быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты Модульбухгалтерии умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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