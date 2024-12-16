Модульбанк добавил бесплатный инструмент А/Б тестирования фотографий в сервис для селлеров

Модульбанк запустил новый инструмент для селлеров — «А/Б тесты». Клиенты банка на селлерских тарифах могут воспользоваться им бесплатно.

С его помощью продавцы на маркетплейсах могут проводить тестирование заглавных фотографий для карточек товаров и выявлять, какой вариант дает наилучшие показатели и повышает продажи.

Количество тестов не ограничено. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний, отслеживать результаты по всей кампании или по конкретной фразе, чтобы получить наиболее точные и прозрачные результаты. Длительность тестирования также можно настраивать, для этого необходимо указать одну из метрик – количество дней для теста или необходимое количество просмотров.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 году в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 10 валютах. В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более 26 000 селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов.

Среди них — бесплатный сервис аналитики — МаркетМетрика, который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна — Модульселлер, собственный Центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.

О Модульбанке

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 году в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами — включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более 26 000 селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов.

Среди них — бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KFqu7