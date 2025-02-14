Проверьте бизнес на признаки дробления

Дробление бизнеса — незаконная схема налоговой оптимизации, которую с 1 января 2025 года и стартом налоговой реформы начнут активно выявлять у нарушителей.

Зачем ИП и юрлица дробятся

У разделения одной предпринимательской деятельности между несколькими компаниями единственная цель: распределить доходы между компаниями, чтобы сохранить спецрежим, не платить НДС и в итоге экономить на налогах.

Чек-лист по признакам дробления

Создание новых ИП/юрлиц только с целью сэкономить на налогах.

Управление и контроль всех участников схемы из единого центра.

Общее хранение бухгалтерских, кадровых, финансовых документов.

Подготовка и подача отчетности в налоговую за всех участников одними лицами.

Использование общих телефонов, сайтов, мейлов и компьютеров.

Совместное использование недвижимости, транспорта и сотрудников.

Общие поставщики, заказчики и контрагенты.

Новые ООО и ИП регистрируются на друзей и родственников.

Участниками дробления торгуют друг с другом по нерыночным ценам.

Участники платят минимальные зарплаты.

Нет затрат на аренду и расходные материалы.

Последствия

Пойманного на дроблении бизнеса предпринимателя ждет перерасчет налогов в рамках общей системы налогообложения, последующие доначисления, пени и штраф 40% от неуплаченной суммы.

Если сумма, которую не доплатил предприниматель, за три финансовых года налогов начинается от 2,7 млн рублей для ИП и от 18,75 млн рублей для юрлица, то предпринимателю грозит уголовная ответственность.

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