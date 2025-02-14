Проверьте бизнес на признаки дробления

Зачем ИП и юрлица дробятся
У разделения одной предпринимательской деятельности между несколькими компаниями единственная цель: распределить доходы между компаниями, чтобы сохранить спецрежим, не платить НДС и в итоге экономить на налогах.
Чек-лист по признакам дробления
Создание новых ИП/юрлиц только с целью сэкономить на налогах.
Управление и контроль всех участников схемы из единого центра.
Общее хранение бухгалтерских, кадровых, финансовых документов.
Подготовка и подача отчетности в налоговую за всех участников одними лицами.
Использование общих телефонов, сайтов, мейлов и компьютеров.
Совместное использование недвижимости, транспорта и сотрудников.
Общие поставщики, заказчики и контрагенты.
Новые ООО и ИП регистрируются на друзей и родственников.
Участниками дробления торгуют друг с другом по нерыночным ценам.
Участники платят минимальные зарплаты.
Нет затрат на аренду и расходные материалы.
Последствия
Пойманного на дроблении бизнеса предпринимателя ждет перерасчет налогов в рамках общей системы налогообложения, последующие доначисления, пени и штраф 40% от неуплаченной суммы.
Если сумма, которую не доплатил предприниматель, за три финансовых года налогов начинается от 2,7 млн рублей для ИП и от 18,75 млн рублей для юрлица, то предпринимателю грозит уголовная ответственность.
Нет времени изучать специфику нового клиента или взять еще одного на обслуживание? Рекомендуйте Модульбухгалтерию и зарабатывайте с нашей партнерской программой.
Рекомендуйте Модульбухгалтерию и зарабатывайте на партнерской программе
Поможем решить сложный вопрос клиента или освободим вас от скучной задачи
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFGhuB84
Начать дискуссию