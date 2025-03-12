Модульбанк
Ведение бизнеса

Как узнать реальные результаты бизнеса

Эффективное управление финансами — ключ к успеху. Рассмотрим, как правильно настроенные управленческие отчеты P&L (Profit and Loss) и CF (Cash Flow)  помогают принимать обоснованные решения.

Бухгалтерский учет и управленческий: два важных инструмента

Российское законодательство требует ведения бухгалтерского учета по установленным правилам для обеспечения прозрачности перед контролирующими органами. Этот инструмент фиксирует все финансовые операции компании в соответствии с принятыми стандартами.

Управленческая отчетность дополняет бухгалтерский учет, предоставляя информацию именно для принятия решений. 

Что показывает P&L (Отчет о финансовых результатах)

Этот отчет демонстрирует финансовое состояние компании за определенный период. Структура отчета:

  1. Выручка: сумма продаж товаров/услуг за вычетом возвратов.

  2. Себестоимость продаж: затраты, непосредственно связанные с производством.

  3. Валовая прибыль: разница между выручкой и себестоимостью.

  4. Операционные расходы: постоянные издержки (аренда, зарплата, маркетинг).

  5. Чистая прибыль: конечный финансовый результат.

Cash Flow (Отчет о движении денежных средств)

Этот документ отражает реальное движение денег в компании. Разделяется на три блока:

  1. Операционная деятельность: основной бизнес-процесс.

  2. Инвестиционная деятельность: покупка/продажа активов.

  3. Финансовая деятельность: взаимодействие с банками и инвесторами.

Ключевые преимущества внедрения системы

Экономия на операционных расходах:

  • Средний эффект: 15–25% от общих затрат.

Увеличение прибыли:

  • Типичный рост: 10–15% от текущего уровня

Помните: качественный бухгалтерский учет и правильно настроенная система управленческой отчетности — это два столпа финансового здоровья вашего бизнеса.

Обращайтесь в Модульбухгалтерию за отчетом CF (кэшфлоу), если вы владелец бизнеса, либо подключайтесь к партнерской программе, если вы бухгалтер или юрист, чтобы предлагать наши услуги за вознаграждение.

Нет времени изучать специфику нового клиента или взять еще одного на обслуживание? Рекомендуйте Модульбухгалтерию и зарабатывайте с нашей партнерской программой.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFJ1oM76

Продукты компании

Тарифы РКО

Стартовый 

Тарифы РКО на Клерке

Информации об авторе

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

17 113 подписчиков 213 постов

Начать дискуссию