Как узнать реальные результаты бизнеса

Экономия на операционных расходах:

Средний эффект: 15–25% от общих затрат.

Увеличение прибыли:

Типичный рост: 10–15% от текущего уровня

Помните: качественный бухгалтерский учет и правильно настроенная система управленческой отчетности — это два столпа финансового здоровья вашего бизнеса.

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