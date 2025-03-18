Модульбанк запустил опцию по подготовке отчета о движении денежных средств

Бухгалтерия Модульбанка запустила подготовку отчета о движении денежных средств для предпринимателей и юридических лиц. В большинстве случаев для подготовки понадобится только банковская выписка.

Cash Flow или отчет о движении денежных средств, отражает отражать реальное движение денег в компании. Он разделяется на три блока: операционная деятельность: основной бизнес-процесс, инвестиционная деятельность (покупка/продажа активов), финансовая деятельность (взаимодействие с банками и инвесторами).

«Такие отчеты как Cash Flow относятся к управленческому учету. Они дополняют бухгалтерский учет и предоставляют предпринимателю информацию для принятия решений. По нашему опыту, внедрение отчета Cash Flow позволяет бизнесу сэкономить на операционных расходах до 15–25% от общих затрат и обеспечить рост прибыли в среднем на 10–15%» — говорит Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии.

В услугу по подготовке отчета о движении денежных средств входит установочная встреча, сам отчет Cash Flow, аналитическая записка с рекомендациями и финальная встреча по результату.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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