Модульбанк улучшил условия для вывода выручки на личные счета

Модульбанк обновил условия по выводу средств с расчетного счета на личные счета. Теперь предпринимателям стало еще удобнее работать с выручкой.

В рамках сервиса Зеленый лимит клиенты Модульбанка могут выводить выручку от надежных контрагентов без ограничений со сниженной комиссией — от 0,75%. В апреле к этому добавилась возможность переводить средства физлицам любым способом: как по реквизитам счета, так и по номеру карты или телефона.

Кроме того, Модульбанк упростил контроль за лимитами на вывод средств. Теперь в личном кабинете можно отслеживать накопленный Зеленый лимит и ставку комиссии, доступные лимиты по каждому типу операций в текущем месяце, и детализацию по каждому типу операций в рамках зеленого лимита.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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