Дайджест бухгалтерских ошибок: и кто от них убережет

Разговоры о том, что бухгалтеров заменят роботы, идут давно. Но пока бухгалтеры — это люди. А людям свойственно ошибаться.

Сделали подборку бухгалтерских ошибок.

Аванс, счет-фактура и НДС

Бывают ситуации, когда по поступившей на расчетный счет предоплате бухгалтер не составил счет-фактуру на аванс, и соответственно, не уплатил НДС с этого аванса. В итоге сальдо по счету 62.02 не соответствует остатку по счету 76, где отражается НДС с авансов.

Придется сдавать уточненку по НДС, доплачивать налог и пени.

Кстати, в сервисе «Профбухгалтер» от «Моего дела» пользователи застрахованы от такой ошибки. Здесь предусмотрено автоматическое выставление счетов-фактур.

Зачет аванса и книга покупок

В предыдущем квартале получена предоплата, выставлен счет-фактура на аванс и отражен в книге продаж.

В текущем квартале происходит отгрузка в счет ранее поступившей предоплаты. На реализацию составляется счет-фактура, а вот сделать одновременно запись в книгу покупок бухгалтеры иногда забывают.

В итоге в декларации ошибка, а НДС к уплате завышен.

В «Профбухгалтере» процесс зачета здесь автоматизирован. Программа предотвратит такое досадное недоразумение.

Налог на прибыль и авансы

При заполнении листа 02 декларации по налогу на прибыль необходимо отразить ранее начисленные авансовые платежи. Иногда бухгалтеры забывают это сделать. Это приводит к излишней уплате налога. Кроме того, такую оплошность заметят в ИФНС и потребуют пояснений.

А вот в сервисе «Профбухгалтер» такая ошибка исключена, так как программа автоматически подтягивает в декларацию за текущий отчетный период авансовые платежи, начисленные в предыдущих периодах.

Аренда, физик и 6-НДФЛ

6-НДФЛ — не самый простой отчет, и бухгалтеры нередко ошибаются при его заполнении. И если с отражением зарплаты обычно проблем не возникает, то с другими начислениями иногда случаются эксцессы.

Например, когда речь идет об арендной плате в адрес физлица. Аренду за сентябрь некоторые бухгалтеры по аналогии с начисленной зарплатой включают в 1-ый раздел формы 6-НДФЛ за 9 месяцев, хотя этой суммы там быть не должно.

В «Профбухгалтере» автоматически такой доход физлица не подтянется в мастер за 9 месяцев. Даже если вы вручную насильно включите его в отчет, проверка в мастере укажет на ошибку.

СЗВ-М и склероз

Форма простая, там всего три графы. Казалось бы, где здесь можно ошибиться? Самая распространенная ошибка, если речь идет об этой форме — это забыть сдать ее. Банально, но жизненно...

Во время квартальной отчетной кампании внимание бухгалтеров сконцентрировано на отчетах. Но вот когда квартальные отчеты сданы, внимание переключается на текучку. Про ежемесячный СЗВ-М немудрено и забыть.

Придется сдать его с опозданием, а за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

«Профбухгалтер» подскажет, что пора сдать отчет.

Больничный и зарплата

На бухгалтерских форумах иногда встречаются истории о двойных начислениях сотруднику за одно и то же время. Например, работник был на больничном. Бухгалтер начислил выплаты по бюллетеню, но затем, упустив это из вида, по итогам месяца начислил и выплатил ему полный оклад.

В «Профбухгалтере» такая ошибка исключено. Программа автоматически рассчитает зарплату с учетом пропущенных по болезни дней.

Пособие до 1,5 лет и возраст ребенка

В регионах, где пока не действует пилотный проект, бухгалтеру приходится ежемесячно начислять и выплачивать сотрудницам пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Копируя на автоматизме из месяца в месяц документ начисления, бухгалтер может пропустить момент, когда выплата пособия должна быть прекращена, то есть не уследить за возрастом ребенка сотрудницы. А дети, как известно, растут быстро, особенно, когда речь о чужих детях.

Переплаченное пособие по закону истребовать в принудительном порядке невозможно.

С «Профбухгалтером» такой прокол исключен. Программа не начислит больше и дольше положенного.

Напомним, «Профбухгалтер» — это сервис специально для удаленных бухгалтеров. В нем можно вести учет сразу по нескольким клиентам, заведя каждому из них по личному кабинету. Кроме прочих полезностей и удобств, в сервисе есть полезная фича — аудит. Вы сможете проверить, правильно ли ведется учет. Сервис покажет ошибки по зарплате, учёту и отчётности.

Главбух в расстройстве и унынье.

Досадная ошибка. Ой!

А «Профбухгалтер» помогает,

даря бухгалтерам покой