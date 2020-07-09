Зачем «Моему делу» директор по знаниям как в NASA и как он будет побеждать 1С

На днях узнали, что наш старинный (и один из самых резонансных, чего только его статья про тетю Машу стоит) автор Алексей Иванов перешел в «Моё дело» на должность директора по знаниям. Ну, мы не могли пройти мимо, и обо всем у него выпытали.

Что такое директор по знаниям? Вы сами такую должность придумали?:-)

Подглядели у западных коллег :) Chief Knowlege Officier — директор по знаниям или по управлению знаниями — должность, которая есть во многих зарубежных компаниях. Чем сложнее бизнес-процессы и интеллектуальнее труд, тем больше потребность в таких руководителях.

Например, директор по знаниям есть в NASA. Его задача — организовать сбор технических знаний из всех инженерных и исследовательских подразделений и обеспечить доступ к ним всему персоналу агентства. Благодаря его работе, сотрудники не пытаются изобрести уже изобретенный в соседней лаборатории велосипед.

А почему «Моему делу» вдруг понадобилась такая должность?

Главный ресурс в бухгалтерском бизнесе — это не запасы, основные средства или деньги, а люди. Удобный сервис с квалифицированным персоналом дает клиенту качественный продукт. Персонал надо учить правильно вести учет. Клиентов надо учить правильно пользоваться сервисом. «Моё дело», как лидер рынка, поняло это первым. Моя задача — управлять созданием обучающего и помогающего в работе контента и систематизировать этот контент. И, конечно, доносить его до внутренних и внешних потребителей.

Каково это — менять работу в кризис, да еще и с возможным переездом из твоего Челябинска?

Прикольно! Я люблю перемены. В моей прошлой компании, Genplace нам удалось за два года проделать путь от традиционного оффлайнового аутсорсера бухучета до ИТ-компании, которая разработала финансовую экосистему на основе интернет-бухгалтерии и стала резидентом Сколково. Мы сделали интересный продукт, теперь нужно масштабировать бизнес. Но для этого нужен человек, который любит шлифовать бизнес процессы и заниматься коммерческими вопросами. А я это не очень люблю — мне больше нравится создавать что-то новое, чем методично улучшать старое.

Ты много раз писал у нас о том, что живого, хорошего, думающего бухгалтера все равно автоматизация никогда не уничтожит. И вдруг уходишь в онлайн-бухгалтерию. Переход на темную сторону?

Думаю, что еще не раз об этом напишу. Профессия эволюционирует, а не вымирает. Как бы последнего ни хотелось говорящим головам, которые регулярно пытаются хайпануть на автоматизации учета.

Вымывается рутинные компоненты бухгалтерской работы, интеллектуального труда в бухгалтерии становится только больше. Бухгалтеру будущего придется стать архитектором учетных систем, постановщиком задач и учителем роботизированных помощников.

И, конечно, переводить с бухгалтерского на русский для руководителя. И я хочу объяснить это как можно большему количеству людей. И научить в меру сил. Раз уж ты «Звездные войны» вспомнила, процитирую Йоду: «В темном месте мы находим себя, и лишь знания освещают наш путь» :-)

«Моё дело» — это больше онлайн-бухгалтерия или бухаутсорсинг?

Мы предпочитаем говорить «интернет-бухгалтерия». Онлайн-бухгалтериями сейчас называют любую банковскую считалку УСН 6% для ИП. «Моё дело» выпускает несколько продуктов. Это и онлайн-бухгалтерия, подобная банковским. И товароучетная система «Моё дело Торговля». И бухаутсорсинг с онлайн-доступом «Моё дело Бухобслуживание». И сервис управленческого учета «Моё дело Финансы». И даже справочно-правовая система, система проверки контрагентов и сервисы регистрации и ликвидации бизнеса. Но продукт, на который мы делаем самую высокую ставку — полноценный бухгалтерский инструмент «Моё дело Профбухгалтер».

«Моё дело» выходит на рынок профессионального бухгалтерского софта. Привет большой желтой команде :)

Как будете побеждать 1С?

Клиентоориентированностью. Мы говорим с клиентом на его языке. Если клиент бухгалтер, то сервис должен быть максимально комфортным для него. Экономить его время, увеличивать производительность. Это касается и организации работы в сервисе, и доступа к нашей экспертизе. «Моё дело Профбухгалтер» — это не просто программа для ведения бухучета, а экосистема сервисов, которые нужны бухгалтеру для работы.

Как у любой экосистемы, идея в том, чтобы собрать все необходимые инструменты в одном месте. Конечно, задача бороться с монополистом — амбициозная. Но если делать сервис как для себя, клиенты обязательно будут. А первыми заказчиками и испытателями «Профбухгалтера» были бухгалтеры «Моего дела». Так что даже не как для себя делали, а вот прямо для себя. Такой подход предприниматели уже оценили — количество клиентов и выручка компании это подтверждает. Теперь осталось донести это до бухгалтеров!