Налоговые события августа: что платим и куда отчитываемся

Заканчивается напряжённый июль с отчётами за II квартал. Но и в августе у бухгалтеров есть дела. В этой статье напомним, что нужно сделать в августе 2020 года с учётом «коронавирусных» переносов.

Платежи в августе 2020 года

По Постановлению Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г. для малого бизнеса перенесли некоторые платежи. Мы подготовили для вас таблицу с учётом переносов.

Платежи в августе 2020 года

Отчёты в августе 2020 года

Сроки указаны с учётом переносов по постановлению № 409 от 2 апреля 2020 г. В отличие от налогов и взносов, отчёты переносили для всех, без привязки к виду деятельности и принадлежности к малому бизнесу.

Отчёты в августе 2020 года

Кроме того, есть статистические отчёты. Их много, а когда и что сдавать — зависит от вида деятельности и принадлежности к малому бизнесу. Чтобы точно узнать, что нужно сдать именно вам, и нужно ли вообще, воспользуйтесь ресурсом Росстата. Введите свой ИНН, и система выдаст перечень форм.

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