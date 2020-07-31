Что такое активы и пассивы в бухгалтерском учёте

Если считаете, что активы — это просто имущество и не задумывались о том, почему активы равны пассивам, стоит прочитать!

Всем привет! С вами Алексей Иванов— директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Сегодня разберемся с понятиями активов и пассивов.

Что такое активы и в чем их отличия от имущества

Часто на бухгалтерских курсах и даже в университетах преподаватели говорят, что активы (Assets) — это имущество компании. С этим пониманием бухгалтер и живет до самой пенсии. На самом деле, у любой сложной проблемы есть лёгкое неправильное решение. И это тот самый случай. Активы и имущество – это пересекающиеся множества, но вовсе не синонимы.

Определение активов содержится в Концепции бухгалтерского учёта в рыночной экономике России. В МСФО схожее определение можно найти в Концептуальных основах финансовой отчётности. Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем. Звучит сложно? Сейчас переведу.

Ключевая характеристика имущества — право собственности. Для активов главное — способность приносить компании экономические выгоды. Такая способность есть в четырех случаях.

Актив можно использовать при производстве продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи. Например, вы купили муку, чтобы испечь из нее хлеб. Когда хлеб будет продан, в компанию поступят деньги. Без покупки муки эти деньги не поступили бы. Актив можно обменять на другой актив. Например, фермер не продает вам муку, потому что ему не нужны деньги – ему нужны запчасти, которые он не может найти. Вы заказываете запчасти через Интернет, чтобы обменять их на муку. Активом можно погасить обязательство. Например, у вас есть мука, но нет денег. Зато есть долг перед поставщиком яиц. Он готов списать долг, если вместо денег вы отдадите ему запас муки. Актив можно распределить между собственниками организации. Например, одному из учредителей надоело, что все расчеты ведутся не в деньгах, а в муке. Он решил выйти из бизнеса. Как можно использовать муку? Правильно, отдать этим активом его долю в капитале фирмы!

Часто имущество тождественно активу. В примерах с мукой это так. Но могут быть случаи, когда имущество не является активом, и когда актив не является имуществом.

Пример 1. У вас есть старый гнилой сарай в лесной глуши. Пользы от него никакой: даже на дрова уже не разобрать, не то что хранить в нем ценности. При этом право собственности зафиксировано в «зелёнке». Это имущество, но не актив. Экономических выгод оно не принесёт. Скорее, наоборот, сгенерирует расходы, связанные с демонтажом, когда вы решите использовать землю под ним для какой-нибудь деятельности. Пример 2. Вы взяли в аренду торговый центр, который сдаете в субаренду владельцам магазинчиков. Право собственности на торговый центр осталось у его владельца, но вы получаете экономические выгоды от наличия контроля. Пока действует договор аренды, торговый центр — ваш актив, но не имущество. В новом ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» для таких ситуаций введён новый класс активов – право пользования активом.

Как видите, наличие имущества для компании не всегда полезно. Гораздо важнее иметь активы.

Оборотные и внеоборотные активы

В бухгалтерском учёте активы подразделяются на внеоборотные и оборотные. Первые используются больше года, вторые обычно за год полностью потребляются. Это достаточно условное разделение: сущностно разграничение между внеоборотными и оборотными активами основано на двух признаках.

1. Разный характер включения в себестоимость продукта.

Внеоборотные активы — средства труда, с помощью которых производится конечный продукт бизнеса: продукция, товары, работы или услуги. Внеоборотные активы используются для производства многих единиц продукта, поэтому их стоимость «размазывается» на себестоимость этих единиц. Механизм такого «размазывания» называется амортизацией.

Оборотные активы — предметы труда, из которых производят конечный продукт. Стоимость оборотных активов полностью включается в его себестоимость.

Пример 3. Вы владеете лесопилкой. Покупаете брёвна и распиливаете их на доски. Раз в два года приходится приобретать новую пилу для замены старой. Пила стоит 120 тыс. руб. Значит, эту сумму нужно списать на себестоимость досок за два года. Пила — внеоборотный актив. Для каждой новой партии досок нужны новые бревна. Брёвна — оборотные активы.

2. Разный уровень ликвидности.

Ликвидность характеризует скорость продажи актива. Чем быстрее его можно продать по рыночной цене, тем он более ликвиден. Наиболее ликвидны деньги. Наименее ликвидны незаконченные нематериальные активы. Но это средняя температура по палате. В каждом конкретном случае ликвидность нужно оценивать отдельно.

Пример 4. У вас есть земельный участок в селе Кукуево Мухозасиженского района Дальнечерноземной губернии и вексель Сбербанка со сроком погашения через месяц. Участок вы будете продавать лет -надцать или сольёте за копейки в течение пары лет, а вексель обналичите через месяц или продадите сегодня с маленькой скидкой. Участок — внеоборотный актив, вексель — оборотный актив.

К внеоборотным активам обычно относят:

основные средства;

нематериальные активы;

вложения во внеоборотные активы;

долгосрочные финансовые вложения.

К оборотным активам обычно относят:

запасы;

НДС по приобретенным ценностям;

дебиторскую задолженность;

краткосрочные финансовые вложения;

денежные средства и денежные эквиваленты.

Есть и более сложные категории активов. Например, отложенные налоговые активы или расходы будущих периодов. До них тоже дойдём, но пока остановимся на этом «джентльменском наборе». В ближайших выпусках бухгалтерского ликбеза я расскажу о каждом из них.

Что такое пассивы и как они связаны с активами

Теперь разберёмся откуда берутся активы. Каждый из них появляется у компании из какого-то источника. Эти источники в бухучёте называются пассивами (Stockholders Equity and Liabilities). В отличие от активов, пассивы нельзя потрогать или взвесить. Их можно только измерить в рублях. Пассивы — это оценка величины карманов компании, из которых достаются активы. Таких карманов два.

Первый — это собственный капитал (Stockholders Equity). Величина собственного капитала показывает сколько денег инвестировали в компанию её собственники, и сколько прибыли она заработала за всё время существования. В действующем законе «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ этот вид пассивов назван источниками финансирования деятельности экономического субъекта. Но я считаю этот термин некорректным, так как деятельность компании финансируется не только за счет собственных, но и за счет заёмных источников — об этом ниже. В структуре капитала обычно выделяют:

уставный капитал;

собственные акции, выкупленные у акционеров;

добавочный капитал;

резервный капитал;

нераспредёленную прибыль (непокрытый убыток).

Второй карман — обязательства (Liabilities). Это долги компании её кредиторам. Величина обязательств показывает сколько денег компании придётся отдать в будущем за уже используемые активы. Обязательства в бухучёте подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. До погашения первых остаётся больше года, вторых – меньше. Обязательства обычно делят на:

заёмные средства;

кредиторскую задолженность;

оценочные обязательства.

О каждом виде пассивов тоже расскажу в ближайших выпусках бухгалтерского ликбеза. Есть и более сложные пассивы, например, отложенные налоговые обязательства или доходы будущих периодов. О них тоже поговорим, но попозже.

Важно понимать, что сумма активов равна сумме пассивов. Нарушение этого равенства означало бы, что у вас есть актив из ниоткуда или источник ничего. Невыполнение закона сохранения материи в отдельно взятой компании. Закон сохранения для бухучёта описывается капитальным уравнением:

Активы = Пассивы или Активы = Собственный капитал + Обязательства.

Такая запись означает, что любой актив профинансирован либо собственными, либо заёмными пассивами. Больше активам взяться неоткуда. Если вы купили актив – возникнет кредиторская задолженность, которую необходимо будет оплатить. Если получили от учредителей — увеличится сумма уставного капитала. Даже если актив получен в подарок, в пассиве его стоимость будет записана в прибыль.

На капитальном уравнении основан бухгалтерский баланс. Это форма бухгалтерской отчётности, которая показывает какие активы есть у компании и из каких источников они появились. После рассмотрения основных видов активов и пассивов доберёмся и до неё.

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