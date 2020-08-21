Что такое запасы

Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Запасы (Inventories) — одна из самых широких бухгалтерских категорий. В неё входит три составляющих.

1. Материалы (Materials) — сырьё, из которого изготавливается продукция; комплектующие и полуфабрикаты, которые нужны для её сборки; инструменты, инвентарь и спецодежда, которые используются в процессе производства. Материалы также могут потребляться и вне производственного процесса. Например, бумага для принтера в бухгалтерии — это тоже материал, который используется для управленческих целей.

2. Продукция — конечный материальный результат производственного процесса, который планируется к продаже. В бухучёте разделяют готовую продукцию (Finished Goods), которую уже можно продавать, и незавершённое производство (Work in Process), которое станет продукцией в будущем. Например, для мебельной фабрики табуретка будет готовой продукцией, древесина, которую начали распиливать на заготовки, — незавершённым производством, а брёвна на складе — это материалы.

3. Товары (Goods) — любой актив, который покупают для дальнейшей перепродажи. Для того, чтобы актив считался товаром, принципиально важна именно цель его приобретения. Я уже приводил пример с автомобилем, когда рассказывал об основных средствах. Автомобиль может быть основным средством, если его купили, чтобы на нём ездить, и товаром — если его купили, чтобы продать. Если вы приобретаете недвижимость или земельные участки для перепродажи — это тоже товары.

Запасы не должны обязательно иметь материальную форму. Например, если вы пишете код для компьютерной программы, которую сдадите заказчику, — это запас. А если будете использовать сами — нематериальный актив. О них я уже рассказывал. Также запасы могут существовать в виде затрат, которые произведены для создания или покупки материала, товара или продукции. Например, вы строите дом для заказчика. Дома ещё нет, а котлован под фундамент уже вырыт. Котлован — незавершенное производство, которое оценивается по стоимости затрат на его рытье.

Стоимость запасов — это капитализированные затраты на их приобретение или изготовление. Рано или поздно запасы становятся расходами, которые формируют себестоимость продаж. Но это уже другая история.

В следующем выпуске ликбеза продолжу знакомить вас с оборотными активами. На очереди денежные средства и денежные эквиваленты. Подписывайтесь на наш блог, скучно не будет!