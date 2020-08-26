Как избежать принудительного закрытия ИП по инициативе налоговых органов

С 1 сентября 2020 года налоговики начнут принудительно исключать ИП из ЕГРИП без права повторной регистрации в течение трёх лет. Разбираем, кого это касается и что нужно сделать, чтобы не попасть под «чистку».

Новые правила ликвидации ИП

Раньше ликвидировать ИП без заявления можно было только в двух случаях:

на основании решения суда;

если у иностранного гражданина-ИП аннулировали документ на право проживания в РФ.

С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон № 377-ФЗ, который даёт право налоговикам принудительно исключить предпринимателя из ЕГРИП.

Статус предпринимателя признают недействующим, если он:

15 месяцев не подавал налоговые отчёты, расчёты и не продлевал патент. К таким отчётам относятся все формы, которые сдают в ФНС — декларации по НДС, упрощёнке, расчёты 6-НДФЛ и РСВ. Если ИП не сдаст СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, форму 4-ФСС в фонды — это не дает право закрыть ИП;

имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам. Задолженность может включать неуплаченные штрафы и пени.

Важно! Налоговые органы могут закрыть ИП только при соблюдении обоих условий одновременно.

Поэтому ликвидация не коснётся предпринимателей, которые:

регулярно сдают нулевые декларации, но не платят страховые взносы;

перечисляют взносы, но 15 месяцев не предоставляют декларации.

Последствия для ИП

При снятии с учёта по решению налоговой инспекции, предприниматель не сможет в течение трёх лет регистрироваться в качестве ИП (п. 4 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ в новой редакции). Однако закон не запрещает ему стать участником вновь созданной или действующей компании. К тому же бывший ИП может получить статус самозанятого и стать плательщиком налога на профессиональный доход.

Порядок исключения ИП из ЕГРИП

Перед тем как лишить бизнесмена статуса ИП, инспекторы предпримут следующие действия.

Примут предварительное решение о ликвидации ИП. ФНС сделает вывод в одностороннем порядке и предпринимателя о предстоящем событии не уведомит. Разместят решение в журнале «Вестник государственной регистрации» в течение 3 рабочих дней. Это нужно для того, чтобы сам ИП, его кредиторы и другие заинтересованные лица могли отслеживать информацию об исключении из ЕГРИП. Одновременно в журнале будут публиковаться сведения о порядке, сроках и адресе подачи заявления недействующим ИП, его кредиторами и другими, чьи интересы затрагивает предстоящее исключение ИП из ЕГРИП.

В течение 30 дней после публикации предприниматель вправе направить возражения в свободной форме с подтверждающими документами об уплате недоимки или о сдаче отчётности. Заявление можно подать лично, послать по почте или через интернет. Адрес, куда направлять заявление, ФНС укажет вместе с решением в журнале. В заявлении нужно указать мотив возражения.

Одновременно с таким же заявлением могут обратиться кредиторы и другие лица, чьи интересы затрагивает снятие ИП с учёта.

Если в течение одного месяца возражений не поступило, ИП исключат из ЕГРИП. Если у экс-ИП остались долги от предпринимательской деятельности, они переходят к нему как к физлицу. Кредиторы могут обжаловать решение о ликвидации ИП в течение одного года со дня публикации.

Как ИП отследить, чтобы его не исключили из ЕГРИП

Чтобы не попасть в список на ликвидацию, предпринимателю нужно проверить:

числятся ли за ним долги по налогам и отчётности. Задолженность по налогам может возникнуть, если ИП ошибся в КБК и деньги попали в невыясненные платежи. Проверить отсутствие долгов можно на сайте ФНС в личном кабинете или запросить справку о состоянии расчётов. Пользователи сервиса «Моё дело» могут заказывать сверку с налоговой прямо из сервиса;

публикации в журнале «Вестник государственной регистрации». С сентября 2020 года там должна появиться строка поиска для предпринимателей по ИНН или ОГРНИП.

Упрощённое закрытие ИП

Если вы временно не ведёте предпринимательскую деятельность, то чтобы не платить лишние взносы и не попасть под принудительное исключение из ЕГРИП, лучше самостоятельно закрыть ИП. Тем более, что на время пандемии коронавируса предпринимателям дали возможность подавать документы в сервисе «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» без электронной подписи. Упрощённые условия были введены как временные на период карантина, но они действуют до сих пор.

Если у вас нет сотрудников, для закрытия ИП нужно просто отправить через сервис:

заполненное заявление по форме Р26001 в электронном виде. Бланк есть на сайте;

фотографию или скан страниц паспорта, с данными — когда и кем выдан документ, серия и номер, Ф.И.О. и фотография;

фото (селфи) с паспортом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

Также потребуется заплатить госпошлину — 160 рублей. Это можно сделать на сайте.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанный в заявлении, инспекторы направят документы по результатам рассмотрения заявления.