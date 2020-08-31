Налоговые события сентября: что платить и куда отчитываться

В этом году календарь отчётов и платежей отличается от стандартного из-за коронавирусных переносов. Продолжаем публиковать актуальные даты, чтобы вы не запутались и всё сделали вовремя.

Платежи в сентябре 2020 года

Обратите внимание! В таблице указаны некоторые платежи, которые перенесены с марта 2020 года по Постановлению № 409 от 02.04.2020 г. Эти переносы действуют только для организаций и ИП, которые числятся в реестре МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях. Остальные должны были заплатить в обычные сроки без переносов.

Отчёты в сентябре 2020 года

Переносов по отчётам больше нет, все сроки прошли, поэтому календарь отчётности теперь имеет стандартный вид.

Статистические отчёты сдают не все, всё зависит от вида деятельности. Воспользуйтесь ресурсом Росстата, чтобы узнать, какие формы нужно сдать именно вам, и когда.

Для тех, кто не любит копаться в налоговых календарях, в учётную систему «Моё дело Профбухгалтер» встроен персональный налоговый календарь. Он заранее уведомляет бухгалтера только о тех отчётах и платежах, которые нужно сделать именно ему. Сервис самостоятельно рассчитывает налоги и другие платежи. Электронный мастер помогает правильно заполнить отчёты, а отправить их можно в один клик прямо из личного кабинета — электронную подпись для пользователей мы выпускаем бесплатно!﻿

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