Достоверность и добросовестность в бухгалтерском учёте

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о духе МСФО —концепции достоверного и добросовестного взгляда. Новые ФСБУ тоже основываются на ней, поэтому бухгалтеры и воспринимают их прохладно. Пора привыкать, что одной достоверности мало.

Пятница — время веселиться! Поэтому расскажу анекдот. Но не простой, а со смыслом. Как и в других сферах, в бухгалтерии есть буква закона — требования нормативных документов, а есть дух. Вот о духе современных международных и многих национальных бухгалтерских стандартов речь и пойдет.

Концепция достоверного и добросовестного взгляда (True and Fair View Concept) в в современном виде появилась в 1948 г. в английском Законе о компаниях, но возникла за век до этого. Вокруг её сущности было и продолжается немало дискуссий между лучшими бухгалтерскими умами планеты. Каждый интерпретирует её по-своему. Я же просто переведу основную идею на понятный язык. Главных посыла в концепции два.

Информация, которая раскрывается в бухгалтерской отчётности, должна быть достоверной (True). Это значит, что факты хозяйственной жизни отражаются в учёте без пропусков и искажений в тех периодах, когда фактически произошли. А при составлении учётной политики и ведении учёта соблюдаются требования нормативных документов. Подача информации не должна вводить в заблуждение пользователя бухгалтерской отчётности и подталкивать его к определенным выводам (Fair). То есть нельзя маскировать юридической формой сделки её реальную экономическую сущность. А вся информация, без которой пользователь может принять неверное решение, должна быть раскрыта в отчётности.

Пример 1. За год ООО «Рога и копыта» исполнило 10 контрактов на 105 млн руб. Местные власти дают гранты производителям рогов с выручкой меньше 100 млн руб. в год. Документы по исполнению последнего контракта на 7 млн руб. бухгалтер отложил в стол, чтобы достать после утверждения годового отчета и принять в следующем году в порядке исправления ошибок. Выручку от остальных контрактов раскрыл в отчёте о финансовых результатах как положено.

Это fair, но не true — выручка намеренно перенесена на следующий год, чтобы получить грант.

Пример 2. Топ-менеджмент «Рогов и копыт» любит охоту, баню и весёлые посиделки с клиентами и контрагентами. А ещё раз в год проводит экологический субботник. На развлечения за год потрачено 9 млн руб., на организацию субботника — 1 млн руб. В отчёте о финансовых результатах статья «Прочие расходы» выглядит так: Прочие расходы всего: 10 млн руб. В том числе расходы на экологические мероприятия: 1 млн руб.

Это true, но не fair — пользователь отчётности будет думать, что на экологию тратится больше, чем на любые другие прочие нужды

А теперь обещанный анекдот. Его часто рассказывают для иллюстрации достоверности и добросовестности в бухучёте — в России это началось с легендарного профессора Я.В. Соколова.

У капитана корабля был сильно пьющий старший помощник. Капитан не раз заставал его подшофе и делал ему замечания. Но через какое-то время все повторялось. Однажды капитан застал старпома сильно пьяным на ночной вахте. Терпение капитана лопнуло, и он записал в судовом журнале: «Сегодня старпом был пьян». На следующий день старпом, принимая вахту от капитана, сделал свою запись: «Сегодня капитан был трезв».

Пьяный на вахте — экстраординарное событие, знать о котором должен читатель судового журнала. Первая запись просто фиксирует событие. Это достоверное и добросовестное утверждение. Вторая запись ставится на один уровень с первой. Она достоверна, но не добросовестна. В глазах читателя трезвый капитан автоматически становится такой же редкостью как пьяный помощник. Из этого логично следует, что обычно он трезвым не бывает.

Не зря говорят: «Бухгалтер как бюстгальтер — может скрывать то, что не стоит показывать, а может и создавать видимость того, чего нет». Не надо так. Надо True and Fair.