Что такое существенность в бухгалтерской отчётности

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как раскрытие информации по статьям бухгалтерской отчётности влияет на восприятие финансового положения компании. И почему нельзя просто взять утвержденные Минфином формы отчётности, заполнить их и сдать.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем разбираться с требованиями к финансовой (бухгалтерской) отчётности. Я уже рассмотрел требования осмотрительности, приоритета содержания перед формой, рациональности и концепцию достоверного и добросовестного взгляда. Сегодня на очереди требование существенности (Materiality).

Существенность в аудите

В России понятием существенности чаще оперируют аудиторы, чем бухгалтеры. В прикладном смысле для аудитора существенность определяет сумму, ошибки и искажения которой не повлияют на достоверность финансовой отчётности. Исходя из существенности, аудиторские процедуры планируются так, чтобы не проверять документы по каждому факту хозяйственной жизни — это было бы слишком дорого.

Если при аудите «Роснефти» обнаружится, что бухгалтер ошибся на 1000 руб. при списании миллиона баррелей нефти — это вряд ли скажется на восприятии отчётности как достоверной.

Я предельно упростил описание существенности в аудите — полное представление можно получить, прочитав МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита», который обязателен для применения в России.

Существенность в бухгалтерии

Аудиторское понимание существенности тесно связано с бухгалтерским. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» трактует информацию как существенную, если можно обоснованно ожидать, что её пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения пользователей финансовой отчётности, принимаемые на основе этой отчётности. В отечественной бухгалтерской нормативке существенность не определяется, но п. 7.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» говорит, что информация является несущественной, если от наличия, отсутствия или способа её отражения в финансовой отчётности не зависят экономические решения пользователей этой отчётности.

Как это работает на практике? Обратимся к ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации». Оно предписывает приводить показатели об отдельных видах активов, пассивов, доходов и расходов в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах следующим образом:

обособленно по каждому существенному показателю;

свернуто по несущественным показателям.

То есть несущественную информацию группируют, чтобы не отвлекать пользователя на мелочи, которые не повлияют на понимание общей картины финансового положения компании. А существенную нужно раскрывать, иначе пользователь может неправильно понять эту картину.

Кстати, составление отчётности строго по формам, утверждённым Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» — прямое нарушение п. 11 ПБУ 4/99, который предписывает обособленно раскрывать существенные показатели. А в самом Приказе № 66н есть п. 3, делегирующий организациям право самостоятельно определять детализацию показателей по статьям отчётности.

Пример. Дебиторская задолженность ООО «Рога и копыта» — 100 млн руб. Из нее 98 млн руб. должен один контрагент — ООО «Вечный должник». В балансе ООО «Рога и копыта» дебиторка должны быть раскрыта следующим образом: Дебиторская задолженность — 100 млн руб., в том числе, ООО «Вечный должник» — 98 млн руб.

Если не сделать такое раскрытие, пользователь будет думать, что у «Рогов и копыт» неплохие активы. На основе этого, например, инвестировать в них или дать в долг. На самом деле, «Рога и копыта» сильно зависят от одного дебитора. Если он не будет платить по счетам, у компании возникнут сложности. А вот если не заплатит кто-то из оставшихся дебиторов, то ничего страшного не случится. Поэтому раскрытие этих мелких долгов только затруднит чтение отчётности и отвлечет от главной проблемы.