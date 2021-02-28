ФНС начала подготовку к внедрению обязательного электронного документооборота

Утверждена Концепция развития ЭДО в хозяйственной деятельности, согласно которой в 2024 году 95% счетов-фактур и 70% накладных в стране будут передаваться в электронном виде. В пятничном ликбезе Алексей Иванов рассказал чего ждать бизнесу.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня не совсем обычный выпуск ликбеза. Вместо теории бухучёта я расскажу о планах ФНС по введению обязательного документооборота, которыми на днях делился на vc.ru. Это уже не мечты налоговиков, а совершенно конкретные планы с понятными сроками. И сроки довольно близкие — готовиться к неизбежному нужно начинать уже сейчас. У бухгалтеров изменений в работе будет не меньше, чем у предпринимателей, поэтому читатели Клерка должны быть в курсе.

Зачем ФНС обязательный ЭДО

Я не раз прогнозировал введение обязательного электронного документооборота (ЭДО) по инициативе ФНС. Последний раз я писал об этом весной прошлого года, когда комментировал законопроект об электронных дубликатах бумажной первички. Руководитель ФНС Д.В. Егоров в программном интервью «Коммерсанту» в ноябре 2020 года подтвердил этот курс. Цитирую главного мытаря:

«Как мы себе сегодня представляем учёт? Работает компания, у неё проходят операции, она оформляет первичные документы на эти операции, эти первичные документы агрегирует и из них создает регистры. Далее из аналитических регистров она создает регистры синтетические, потом на их базе — декларации, потом декларации отправляются в налоговые органы. ФНС их проверяет — как? По сути, мы разматываем всю эту цепочку, добираясь до первичных данных,— это единственный разумный способ проверки. Но тем самым мы создаем процессы, которые загружают и налоговый орган, и самого налогоплательщика. Собственно, все наши действия направлены на то, чтобы оказаться рядом с первичными данными как можно раньше».

Добраться до бумажной первички в момент её создания — затея утопическая. Такие хотелки могут воплотиться в жизнь только при повсеместном переходе на ЭДО. Сама технология ЭДО существует больше 20 лет, но бизнесом она не слишком востребована. Особенно малым, который часто «рисует» первичку, чтобы подтвердить несуществующие операции. Поэтому ЭДО в России можно только навязать. Чем, судя по косвенным признакам, ФНС давно хотела заняться, а когда желания стали превращаться в планы, Егоров озвучил их:

«Сегодня (идеальных цифр нет, но давайте примерно) у нас максимум 10% документов в стране ходят в электронном виде. Это 16 млрд документов в год, это 5 млн человеко-часов трудозатрат. При этом даже то, что вроде бы хранится в электронных архивах,— это очень часто PDF-файлы сканов с бумажных документов, просто фотография. Почти бесполезная вещь, мы это специально уточняли в проектах налогового мониторинга. После этого мы предложили правительству проект, который правительство поддержало, по внедрению в стране 100% электронного документооборота».

Год назад я рассказывал о законопроекте об онлайн-УСН. Суть проекта: для «упрощенцев», которые платят налог с доходов и используют онлайн-кассы, делегировать расчет налога налоговому органу, освободив от обязанности вести книгу учёта доходов и расходов и составлять налоговую декларацию. Законопроект успел быстро пройти антикоррупционную экспертизу и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Его приняли в первом чтении в феврале 2020 года, но потом тихо слили. Официальная версия от Егорова:

«Нам налогоплательщики сказали, что им не очень интересно освобождение от отчётности отдельно по этому режиму. И мы вынуждены были взять паузу для того, чтобы предложить новое решение».

Сейчас речь идёт о создании нового налогового режима для ритейла, который будет считать налог на основе данных онлайн-касс, но, думаю, дело серьезнее. Контроль над ЭДО даст ФНС доступ ко всем транзакциям между всеми налогоплательщиками, а не только к концу цепочки с онлайн-кассой. Это позволит контролировать обоснованность расходов, считать доходы методом начисления, сверять товарные и денежные потоки между собой, а ещё, как метко заметил Егоров:

«...мы сами до конца полностью не можем знать, что за этим всем может последовать как дальнейший результат».

Думаю, ФНС вполне устроит те результаты, которые я перечислил выше — такого еще не смог сделать никто в мире.

Концепция развития ЭДО в хозяйственной деятельности

На внедрение обязательного ЭДО уже есть конкретные планы, озвученные Егоровым:

«Во времени планы выглядят так. Нормативный этап завершится в четвёртом квартале 2021 года — к этому моменту должны быть подготовлены и по возможности приняты недостающие базовые НПА в сфере электронного документооборота. Затем — инфраструктурный этап до второго квартала 2022 года: аккредитация операторов, выполнены доработки по новым форматам. Параллельно до третьего квартала 2022 года мы будем проводить работы по стимулированию передачи всех счетов-фактур в стране в электронной форме. До конца 2023-го мы планируем обеспечить возможность обмена между бизнесом всеми документами, закрывающими сделку. К осени 2024 года мы планируем реализовать возможность электронного документооборота наших компаний с представителями бизнеса, находящимися в иностранных юрисдикциях».

То есть перед ФНС поставлена цель перевести бизнес на ЭДО к 2024 году. Первая часть плана уже начала выполняться — появляются нормативные документы. Рекомендую прочитать принятый в конце декабря прошлого года программный документ, в развитие которого будут появляться более конкретные — Концепцию развития ЭДО в хозяйственной деятельности.

Если лень читать 35 страниц, попробую уместить перевод главных тезисов с чиновничьего на русский в нескольких абзацах.

1. Страна тратит на бумажный документооборот 3,4% от ВВП, а при внедрении ЭДО получится высвободить 1,15 млн человек, которые полезным трудом прирастят ВВП на 4-5%.

2. ЭДО в России не взлетает по ряду причин. Одна из них — отсутствие требований по обязательности электронных документов и стимулов для участников хозяйственной деятельности переходить на ЭДО.

3. Действующие операторы ЭДО плохо взаимодействуют между собой при передаче электронных документов.

Логичным выводом является необходимость введения обязательного ЭДО под крылом ФНС. Государству это даст, в первую очередь, повышение эффективности налогового администрирования. Бизнесу — сокращение непроизводственных расходов и уменьшение налоговых рисков.

Вот главные направления развития ЭДО, по которым в Концепции предусмотрены конкретные шаги.

1. Увеличение числа утвержденных форматов электронных документов. Как минимум, будут унифицированы форматы:

договоров с контрагентом и приравненных к ним документов;

актов сверки взаимных расчетов;

транспортных и расходных накладных;

ценовых спецификаций;

заказов и их подтверждений;

счетов на оплату;

документов, оформляемых при возврате товара;

претензий;

КС-2;

КС-3.

2. Переход от квалифицированных электронных подписей (КЭП) на флешках к облачным подписям. Такие решения уже есть, например, у нас в интернет-бухгалтерии «Моё дело» используется именно этот вариант — он позволяет подписывать документы с любого устройства. С 1 июля 2021 года ФНС будет выдавать КЭП юрлицам, ИП и нотариусам бесплатно. У нас, кстати, это было бесплатно всю дорогу.

3. Внедрение электронных доверенностей, с помощью которых подписывать документы от имени предприятия можно будет не только КЭП директора, но и КЭП уполномоченных им сотрудников.

4. Упрощение и унификация правил обмена электронными документами. Главная цель — обеспечить государству доступ к первичке от оператора ЭДО для тотального контроля. Методологию аккредитации операторов естественно будет разрабатывать ФНС. Утешительный бонус для бизнеса — уменьшение обязательных отчётностей.

Вишенка на торте — планируемые результаты. До конца 2024 года в электронный вид должны перейти 95% счетов-фактур и 70% накладных. Такие дела. А вы верите в серьезность намерений ФНС? Боитесь?