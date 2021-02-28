Что значит «крыжить»

Все бухгалтеры делают это. Они крыжат! В очередном выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказал откуда взялось это слово.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня пост коротенький, зато о сакральном бухгалтерском умении. Все бухгалтеры делают это. Они крыжат!

Крыжить — это сверять данные в двух документах и проставлять на них отметки о том, что данные проверены. Например, сверять фактическое наличие поступившей первички с её реестром. Отметка может быть любой — галочкой, палочкой или точкой. Но в ортодоксальной бухгалтерии обязательно ставится крестик. Этому есть объяснение.

Krzyż (крыж) в переводе с польского означает «крест». Соответственно, крыжить — проставлять кресты. Иногда с первого раза сверка заканчивается неудачей и приходится перепроверять себя. Или бухгалтеру нужно проверить сверку за коллегой. При первой сверке напротив совпадающих позиций ставится галочка ✔️ При второй поверх одного из ее крыльев рисуется вторая. Или одно крыло просто перечеркивается, если бух экономный. В результате по центру образуется косой крест — тот самый крыжик ✖️