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Что значит «крыжить»

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Все бухгалтеры делают это. Они крыжат! В очередном выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказал откуда взялось это слово.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня пост коротенький, зато о сакральном бухгалтерском умении. Все бухгалтеры делают это. Они крыжат!

Крыжить — это сверять данные в двух документах и проставлять на них отметки о том, что данные проверены. Например, сверять фактическое наличие поступившей первички с её реестром. Отметка может быть любой — галочкой, палочкой или точкой. Но в ортодоксальной бухгалтерии обязательно ставится крестик. Этому есть объяснение.

Krzyż (крыж) в переводе с польского означает «крест». Соответственно, крыжить — проставлять кресты. Иногда с первого раза сверка заканчивается неудачей и приходится перепроверять себя. Или бухгалтеру нужно проверить сверку за коллегой. При первой сверке напротив совпадающих позиций ставится галочка ✔️ При второй поверх одного из ее крыльев рисуется вторая. Или одно крыло просто перечеркивается, если бух экономный. В результате по центру образуется косой крест — тот самый крыжик ✖️

Кстати, в сервисе «Моё дело Профбухгалтер» ничего крыжить не нужно: все сверки происходят автоматически. А еще есть автоматизированный аудит типовых ошибок по всем клиентам бухгалтера. Попробуйте бесплатно по ссылке — это удобно и экономит массу времени!

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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