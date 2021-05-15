Как составить бухгалтерскую проводку

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как составлять бухгалтерские проводки. Не запоминать, а именно осознанно составлять. В этом нет никакой магии — достаточно понимать экономический смысл отражаемого факта хозяйственной жизни и принципы работы бухгалтерских счетов.
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Возвращаемся к бухгалтерским счетам. Сегодня пост, который очень важен для дальнейшего углубления в бухучёт. Проводки — это то, с чем часто ассоциируется бухгалтерская работа. При этом именно с проводками возникает масса проблем как у студентов, так и у практикующих бухгалтеров. Обычно трудности при изучении бухучёта начинаются, когда преподаватель начинает обучение не с экономических основ учёта и бухгалтерского баланса, а с проводок. Студенты не понимают как их составить, потому что не понимают экономической сути фактов хозяйственной жизни (ФХЖ), которые нужно отразить. Тогда они начинают заучивать проводки наизусть. Потом получают диплом и начинают работать бухгалтерами, не понимая сути своей работы.
Если вы читали все выпуски блога, посвященные объектам бухгалтерского учёта и бухгалтерским счетам, то сейчас подготовлены к этой теме. Если нет — лучше сначала прочитайте их.
При осуществлении ФХЖ происходят изменения активов и пассивов. Сумма изменений отражается с помощью двойной записи. Этот метод описан ещё в первом известном учебнике по бухучёту — «Трактате о счетах и записях» Луки Пачоли, который был издан в 1494 г. Но двойная запись появилась гораздо раньше и до сих пор остается краеугольным камнем бухучёта.
Двойная запись — это способ отражения ФХЖ на счетах бухгалтерского учёта. Сумма любого ФХЖ отражается на счетах дважды: по дебету одного и кредиту другого счетов в одинаковой оценке. Почему дважды? Потому что любой ФХЖ изменяет один актив и один пассив, либо два актива, либо два пассива. Если это не очевидно — смотрите пост о пермутациях и модификациях. Каждый отдельный актив или пассив учитывается на своём счёте. Поэтому сумма ФХЖ формирует оборот сразу по двум счетам.
Взаимосвязь между счетами, которые участвуют в записи ФХЖ, называется корреспонденцией счетов. Сами счета, между которыми возникает взаимодействие, называются корреспондирующими. Запись, отражающая корреспонденцию счетов, называется бухгалтерской проводкой. Записывается она так: Дт 50 Кт 51 — 100 руб. Это означает, что 100 руб. прошли по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 51 «Расчётные счета». Переводится: «С расчётного счёта в кассу снято 100 руб.», но об этом ниже.
В формировании бухгалтерских проводок нет никакой магии. Это очень просто, если понимать экономический смысл ФХЖ. Вот чек-лист из вопросов, на которые нужно последовательно ответить, чтобы на выходе получить бухгалтерскую проводку.
- Какие активы и/или пассивы затрагивает ФХЖ?
- Как они изменяются в результате ФХЖ: уменьшаются или увеличиваются?
- На каких бухгалтерских счетах они учитываются?
- Какими являются эти счета по отношению к балансу: активными или пассивными?
- Как изменились обороты по счетам в результате ФХЖ: какой счёт корреспондировал по дебету, а какой — по кредиту?
А вот подсказки для ответов на эти вопросы.
- Классифицируем активы и пассивы, пользуясь постами об объектах бухучёта. Активные ссылки на них можно найти в постах о бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах.
- Включаем здравый смысл — здесь подсказки не нужны.
- Пользуемся Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению. О назначении каждого счёта я еще буду рассказывать.
- Определяем вид счёта по отношению к балансу, пользуясь постом об активных и пассивных счетах. Смешанные счета в каждом конкретном ФХЖ работают как активные, если изменяется актив, и как пассивные — если изменяется пассив.
- Определяем корреспондирующие стороны счетов, пользуясь структурами активных и пассивных счетов из того же поста.
Готово. Вы великолепны!
А теперь мастер-класс по составлению бухгалтерских проводок.
Пример 1.
Выпущена из производства готовая продукция.
Решение.
- В операции участвуют два актива: незавершённое производство и готовая продукция (активная пермутация).
- Незавершённое производство уменьшается, готовая продукция увеличивается.
- Незавершённое производство учитывается на счёте 20 «Основное производство», готовая продукция — на счёте 43 «Готовая продукция».
- Оба счета активные, то есть увеличение отражается по дебету, а уменьшение — по кредиту.
- Увеличились обороты по дебету счёта 43 «Готовая продукция» и кредиту счёта 20 «Основное производство».
Ответ: Дт 43 Кт 20.
Пример 2.
Начислены дивиденды учредителям, то есть им обещана часть заработанной за год прибыли.
Решение.
- В операции участвуют два пассива: нераспределённая прибыль и кредиторская задолженность перед учредителями (пассивная пермутация).
- Нераспределённая прибыль уменьшается, кредиторская задолженность перед учредителями увеличивается.
- Нераспределённая прибыль учитывается на счете 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)», кредиторская задолженность перед учредителями — на счёте 75 «Расчёты с учредителями».
- Оба счёта активно-пассивные, но так как операция затрагивает пассивы, то оба счёта выступают в качестве пассивных: увеличение отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету.
- Увеличились обороты по дебету счёта 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счёта 75 «Расчёты с учредителями».
Ответ: Дт 84 Кт 75.
Пример 3.
Приобретены материалы у поставщика.
Решение.
- В операции участвуют один актив — материалы и один пассив — кредиторская задолженность перед поставщиком.
- Материалы увеличиваются, кредиторская задолженность перед поставщиком тоже увеличивается (положительная модификация).
- Материалы учитываются на счёте 10 «Материалы», кредиторская задолженность перед поставщиком — на счёте 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».
- Счёт 10 «Материалы» — активный, то есть увеличение отражается по дебету, а уменьшение — по кредиту. Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» активно-пассивный, но так как операция затрагивает пассив, то счёт выступает в качестве пассивного: увеличение отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету.
- Увеличились обороты по дебету счёта 10 «Материалы» и кредиту счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».
Ответ: Дт 10 Кт 60.
Пример 4.
Оплачена с расчётного счёта кредиторская задолженность перед поставщиком.
Решение.
- В операции участвуют один актив — денежные средства на расчётном счёте и один пассив — кредиторская задолженность перед поставщиком.
- Денежные средства на расчётном счёте уменьшаются, кредиторская задолженность перед поставщиком тоже уменьшается (отрицательная модификация).
- Денежные средства на расчётном счёте учитываются на счете 51 «Расчётные счета», кредиторская задолженность перед поставщиком — на счёте 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».
- Счет 51 «Расчётные счета» — активный, то есть увеличение отражается по дебету, а уменьшение — по кредиту. Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» — активно-пассивный, но так как операция затрагивает пассив, то счёт выступает в качестве пассивного: увеличение отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету.
- Увеличились обороты по дебету счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 51 «Расчётные счета».
Ответ: Дт 60 Кт 51.
Как видите, ничего сложного в проводках нет. Главное — понимать экономический смысл операции, то есть первые два шага алгоритма. Дальше — дело техники!