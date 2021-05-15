Как составить бухгалтерскую проводку

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как составлять бухгалтерские проводки. Не запоминать, а именно осознанно составлять. В этом нет никакой магии — достаточно понимать экономический смысл отражаемого факта хозяйственной жизни и принципы работы бухгалтерских счетов.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Возвращаемся к бухгалтерским счетам. Сегодня пост, который очень важен для дальнейшего углубления в бухучёт. Проводки — это то, с чем часто ассоциируется бухгалтерская работа. При этом именно с проводками возникает масса проблем как у студентов, так и у практикующих бухгалтеров. Обычно трудности при изучении бухучёта начинаются, когда преподаватель начинает обучение не с экономических основ учёта и бухгалтерского баланса, а с проводок. Студенты не понимают как их составить, потому что не понимают экономической сути фактов хозяйственной жизни (ФХЖ), которые нужно отразить. Тогда они начинают заучивать проводки наизусть. Потом получают диплом и начинают работать бухгалтерами, не понимая сути своей работы.

Если вы читали все выпуски блога, посвященные объектам бухгалтерского учёта и бухгалтерским счетам, то сейчас подготовлены к этой теме. Если нет — лучше сначала прочитайте их.

При осуществлении ФХЖ происходят изменения активов и пассивов. Сумма изменений отражается с помощью двойной записи. Этот метод описан ещё в первом известном учебнике по бухучёту — «Трактате о счетах и записях» Луки Пачоли, который был издан в 1494 г. Но двойная запись появилась гораздо раньше и до сих пор остается краеугольным камнем бухучёта.

Двойная запись — это способ отражения ФХЖ на счетах бухгалтерского учёта. Сумма любого ФХЖ отражается на счетах дважды: по дебету одного и кредиту другого счетов в одинаковой оценке. Почему дважды? Потому что любой ФХЖ изменяет один актив и один пассив, либо два актива, либо два пассива. Если это не очевидно — смотрите пост о пермутациях и модификациях. Каждый отдельный актив или пассив учитывается на своём счёте. Поэтому сумма ФХЖ формирует оборот сразу по двум счетам.

Взаимосвязь между счетами, которые участвуют в записи ФХЖ, называется корреспонденцией счетов. Сами счета, между которыми возникает взаимодействие, называются корреспондирующими. Запись, отражающая корреспонденцию счетов, называется бухгалтерской проводкой. Записывается она так: Дт 50 Кт 51 — 100 руб. Это означает, что 100 руб. прошли по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 51 «Расчётные счета». Переводится: «С расчётного счёта в кассу снято 100 руб.», но об этом ниже.

В формировании бухгалтерских проводок нет никакой магии. Это очень просто, если понимать экономический смысл ФХЖ. Вот чек-лист из вопросов, на которые нужно последовательно ответить, чтобы на выходе получить бухгалтерскую проводку. Какие активы и/или пассивы затрагивает ФХЖ? Как они изменяются в результате ФХЖ: уменьшаются или увеличиваются? На каких бухгалтерских счетах они учитываются? Какими являются эти счета по отношению к балансу: активными или пассивными? Как изменились обороты по счетам в результате ФХЖ: какой счёт корреспондировал по дебету, а какой — по кредиту?

А вот подсказки для ответов на эти вопросы.

Готово. Вы великолепны!

А теперь мастер-класс по составлению бухгалтерских проводок.

Пример 1. Выпущена из производства готовая продукция.

Решение.

В операции участвуют два актива: незавершённое производство и готовая продукция (активная пермутация). Незавершённое производство уменьшается, готовая продукция увеличивается. Незавершённое производство учитывается на счёте 20 «Основное производство», готовая продукция — на счёте 43 «Готовая продукция». Оба счета активные, то есть увеличение отражается по дебету, а уменьшение — по кредиту. Увеличились обороты по дебету счёта 43 «Готовая продукция» и кредиту счёта 20 «Основное производство».

Ответ: Дт 43 Кт 20.

Пример 2. Начислены дивиденды учредителям, то есть им обещана часть заработанной за год прибыли.

Решение.

В операции участвуют два пассива: нераспределённая прибыль и кредиторская задолженность перед учредителями (пассивная пермутация). Нераспределённая прибыль уменьшается, кредиторская задолженность перед учредителями увеличивается. Нераспределённая прибыль учитывается на счете 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)», кредиторская задолженность перед учредителями — на счёте 75 «Расчёты с учредителями». Оба счёта активно-пассивные, но так как операция затрагивает пассивы, то оба счёта выступают в качестве пассивных: увеличение отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету. Увеличились обороты по дебету счёта 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счёта 75 «Расчёты с учредителями».

Ответ: Дт 84 Кт 75.

Пример 3. Приобретены материалы у поставщика.

Решение.

В операции участвуют один актив — материалы и один пассив — кредиторская задолженность перед поставщиком. Материалы увеличиваются, кредиторская задолженность перед поставщиком тоже увеличивается (положительная модификация). Материалы учитываются на счёте 10 «Материалы», кредиторская задолженность перед поставщиком — на счёте 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». Счёт 10 «Материалы» — активный, то есть увеличение отражается по дебету, а уменьшение — по кредиту. Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» активно-пассивный, но так как операция затрагивает пассив, то счёт выступает в качестве пассивного: увеличение отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету. Увеличились обороты по дебету счёта 10 «Материалы» и кредиту счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».

Ответ: Дт 10 Кт 60.

Пример 4. Оплачена с расчётного счёта кредиторская задолженность перед поставщиком.

Решение.

В операции участвуют один актив — денежные средства на расчётном счёте и один пассив — кредиторская задолженность перед поставщиком. Денежные средства на расчётном счёте уменьшаются, кредиторская задолженность перед поставщиком тоже уменьшается (отрицательная модификация). Денежные средства на расчётном счёте учитываются на счете 51 «Расчётные счета», кредиторская задолженность перед поставщиком — на счёте 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». Счет 51 «Расчётные счета» — активный, то есть увеличение отражается по дебету, а уменьшение — по кредиту. Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» — активно-пассивный, но так как операция затрагивает пассив, то счёт выступает в качестве пассивного: увеличение отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету. Увеличились обороты по дебету счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 51 «Расчётные счета».

Ответ: Дт 60 Кт 51.