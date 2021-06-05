Что такое основные и регулирующие счета

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как в бухгалтерском учёте переходят от сумм на счетах к оценкам статей баланса. Если при составлении бухгалтерского баланса вы думали куда деть амортизацию или резервы — читать обязательно.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Как работают бухгалтерские счета мы разобрались. Теперь будем учиться ими пользоваться. Разные счета служат для разных задач. Сегодня расскажу о двух видах счетов: основных и регулирующих. Писать названия счетов не буду — только номера. Иначе пост получится сложночитаемым. Названия счетов можно смотреть в Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Инвентарные счета предназначены для учёта активов. Их сальдо формирует актив баланса либо отдельной статьей, либо в составе статьи вместе с сальдо других счетов. В эту группу входят счета 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 94, 97. Фондовые счета служат для учёта собственного капитала. Все они пассивные, кроме счёта 81. Их сальдо формирует раздел III «Капитал и резервы» пассива баланса. В эту группу входят счета 80, 81, 82, 83, 84. Сюда же я отношу счет 86, но в современном российском балансе его сальдо отражается в составе обязательств, а не капитала. Счета учёта расчётов используют для отражения расчётов с контрагентами. Большинство из них смешанные с развернутым сальдо. Дебетовые сальдо таких счетов формируют актив, а кредитовые — пассив баланса. Зачёт между статьями актива и пассива баланса не допускается, то есть эти сальдо нужно показывать развёрнуто. Если поставщик должен вам 100 руб., а вы ему 80 руб. В балансе будет 100 руб. дебиторки и 80 руб. кредиторки, а не 20 руб. дебиторки. В эту группу входят счета 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79.

Регулирующие счета предназначены для корректировки оценки активов и пассивов, учтённых на основных счетах. Сальдо регулирующего счёта увеличивает или уменьшает оценку актива или пассива, учтённого на основном счёте. Регулирующие счета тоже делятся на три группы.

Дополнительные счета — это счета, сальдо которых увеличивает оценку активов или пассивов, учтённых на основных счетах. В этой группе сейчас только один активный счёт 15, который работает в связке с основными счетами 10 и 41. При составлении баланса сальдо счёта 15 прибавляется к сальдо этих счетов, чтобы получить сумму по статье «Запасы». Контрарные счета работают зеркально — они уменьшают оценку активов или пассивов, учтённых на основных счетах. Сейчас в эту группу входят только пассивные счета, которые регулируют оценку активов. Ещё их называют контрактивными. В теории есть и контрпассивные счета, но в действующем Плане счетов их нет.

02 — его сальдо вычитается из сальдо счетов 01 и 03 при определении сумм по статьям «Основные средства» и «Доходные вложения в материальные ценности» соответственно. Так в балансе формируется остаточная стоимость основных средств.

05 — его сальдо вычитается из сальдо счета 04 при определении суммы по статье «Нематериальные активы» с той же целью.

14 — по той же схеме работает со счетами 10, 11, 41, 43, чтобы сформировать статью «Запасы».

42 — контрарный к 41. Уменьшает оценку запасов в балансе, доводя её до возможной чистой цены продажи.

59 — контрарный к 58. Уменьшает оценку финансовых вложений в балансе, доводя её до рыночной стоимости.

63 — контрарный к 62. Уменьшает оценку дебиторской задолженности в балансе, доводя её до реальной к взысканию суммы.

3. Контрарно-дополнительные счета могут иметь сальдо с обеих сторон. Дебетовое сальдо увеличивает стоимость актива или пассива, учтённого на основном счёте, кредитовое — уменьшает. Такой счёт всего один — это счёт 16. В части дебетового сальдо он является дополнительным к счетам 10 и 41, а в части кредитового сальдо — контрарным к ним же.

Это была минутка техники бухучёта. А зачем нужно корректировать оценку активов и пассивов я расскажу отдельно.